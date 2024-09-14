Yaz transfer dönemi sonlandı: İşte takım takım Süper Lig'deki tüm transferler...

Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı. Ligde 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 16 kulüp, 159 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 58, yurt dışından 101 olmak üzere toplamda 159 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor transfer yapamadı. Peki öne çıkan transferler neler? Hangi takım kaç transfer yaptı? İşte başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon olmak üzere Süper Lig takımlarının 2024-25 yaz transfer sezonu boyunca yaptıkları transferler...