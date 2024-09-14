Yaz transfer dönemi sonlandı: İşte takım takım Süper Lig'deki tüm transferler...
2024-25 Süper Lig sezonunun ilk transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran'da başlayıp 82 gün sürdü. Toplamda 16 Süper Lig kulübü, 159 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüplerin iç ve dış transferlerindeki stratejileri ise dikkat çekti. İşte 3 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil Süper Lig takımlarının yaz transfer dönemi performansları ve Süper Lig'in öne çıkan oyuncu transferleri...
Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı. Ligde 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 16 kulüp, 159 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Kulüpler, yurt içinden 58, yurt dışından 101 olmak üzere toplamda 159 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor transfer yapamadı. Peki öne çıkan transferler neler? Hangi takım kaç transfer yaptı? İşte başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon olmak üzere Süper Lig takımlarının 2024-25 yaz transfer sezonu boyunca yaptıkları transferler...
Gaziantep FK 2024-25 Süper Lig Yaz Sezonu Transferleri (17)
Bruno Viana (Coritiba), Kenan Kodro (Ferencvaros), Deian Sorescu (Rakow), Kacper Kozlowski (Brighton), Quentin Daubin (Caen), Enric Saborit (Maccabi Tel Aviv), Godfrey Bitok Stephen (Diosgyör), Sokratis Dioudis (Zaglebie Lubin), Cyril Mandouki (Paris FC), Christopher Lungoyi (Juventus Next Gen.), Badou Ndiaye (Pendikspor), David Okere (Cremonese), Ogün Özçiçek (Yeni Malatyaspor), Eren Erdoğan (Altay), Emre Taşdemir (Pendikspor), Ali Mevran Ablak (Osmaniyespor FK), Halil Dervişoğlu (Galatasaray-kiralık)
TÜMOSAN Konyaspor 2024-25 Süper Lig Yaz Sezonu Transferleri (16)
Marko Jevtovic (Gaziantep FK), Danijel Alexic (RAMS Başakşehir), Nikola Boranijasevic (Zürih), Josip Calusic (FK TSC), Pedrinho (CSKA 1948), Riechedly Bazoer (AZ Alkmaar), Hamidou Keyta (Karabağ), Umut Nayir (Fenerbahçe), Melih İbrahimoğlu (Egnatia), Melih Bostan (Fenerbahçe), Rıdvan Dönmez (Somaspor), Yavuz Aygün (Alanyaspor), Ufuk Akyol (Antalyaspor), Tunahan Taşçı (Fortuna Sittard), Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Blaz Kramer (Legia Varşova)