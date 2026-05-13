Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar
Avrupa futbolunda gözler 2026 yaz transfer dönemine çevrildi. Sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular, yüksek piyasa değerlerine rağmen bonservissiz transfer ihtimaliyle kulüplerin radarına girdi. Savunmadan hücuma birçok önemli ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. İşte sözleşmesi yaz transfer döneminde elinde olacak olan dünya yıldızı o futbolcular...
2026 yaz transfer dönemi yaklaşırken futbol piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok yıldız isim, sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle transfer gündeminin merkezine yerleşti. Piyasa değerleri 10 milyon Euro ile 50 milyon Euro arasında değişen oyuncuların, bonservis bedeli olmadan takımlarından ayrılma ihtimali kulüplerin iştahını kabartıyor.
Her mevkiden önemli futbolcuların yer aldığı listede, kulüpler için “fırsat transferi” olarak değerlendirilen isimler öne çıkıyor. Özellikle maliyetleri düşürmek isteyen takımların, kontratı bitecek oyuncular için şimdiden harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. İşte sözleşmesi sona erecek o futbolcular ve güncel piyasa değerleri...
Andrew Robertson (Liverpool - 10M €)
Xaver Schlager (Leipzig - 10M €)
Oleksandr Zinchenko (Ajax - 10M €)
Yves Bissouma (Tottenham - 12M €)
Mathias Jensen (Brentford - 12M €)
Zeki Çelik (Roma - 12M €)
Souffian El Karouani (Utrecht - 15M €)
Malang Sarr (Lens - 15M €)
Rico Henry (Brentford - 15M €)
John Stones (Man. City - 15M €)
Leon Goretzka (Bayern Münih - 15M €)
Oscar Mingueza (Celta Vigo - 18M €)
Julian Brandt (Dortmund - 20M €)
Marcos Senesi (Bournemouth - 22M €)
Harry Wilson (Fulham - 25M €)
Bernardo Silva (Man. City - 27M €)
Dusan Vlahovic (Juventus - 35M €)
Ibrahima Konate (Liverpool - 50M €)