Google Haberler

Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar

Avrupa futbolunda gözler 2026 yaz transfer dönemine çevrildi. Sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular, yüksek piyasa değerlerine rağmen bonservissiz transfer ihtimaliyle kulüplerin radarına girdi. Savunmadan hücuma birçok önemli ismin geleceği şimdiden merak konusu oldu. İşte sözleşmesi yaz transfer döneminde elinde olacak olan dünya yıldızı o futbolcular...

Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 1

2026 yaz transfer dönemi yaklaşırken futbol piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok yıldız isim, sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle transfer gündeminin merkezine yerleşti. Piyasa değerleri 10 milyon Euro ile 50 milyon Euro arasında değişen oyuncuların, bonservis bedeli olmadan takımlarından ayrılma ihtimali kulüplerin iştahını kabartıyor.

1 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 2

Her mevkiden önemli futbolcuların yer aldığı listede, kulüpler için “fırsat transferi” olarak değerlendirilen isimler öne çıkıyor. Özellikle maliyetleri düşürmek isteyen takımların, kontratı bitecek oyuncular için şimdiden harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. İşte sözleşmesi sona erecek o futbolcular ve güncel piyasa değerleri...

2 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 3

Andrew Robertson (Liverpool - 10M €)

3 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 4

Xaver Schlager (Leipzig - 10M €)

4 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 5

Oleksandr Zinchenko (Ajax - 10M €)

5 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 6

Yves Bissouma (Tottenham - 12M €)

6 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 7

Mathias Jensen (Brentford - 12M €)

7 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 8

Zeki Çelik (Roma - 12M €)

8 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 9

Souffian El Karouani (Utrecht - 15M €)

9 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 10

Malang Sarr (Lens - 15M €)

10 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 11

Rico Henry (Brentford - 15M €)

11 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 12

John Stones (Man. City - 15M €)

12 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 13

Leon Goretzka (Bayern Münih - 15M €)

13 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 14

Oscar Mingueza (Celta Vigo - 18M €)

14 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 15

Julian Brandt (Dortmund - 20M €)

15 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 16

Marcos Senesi (Bournemouth - 22M €)

16 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 17

Harry Wilson (Fulham - 25M €)

17 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 18

Bernardo Silva (Man. City - 27M €)

18 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 19

Dusan Vlahovic (Juventus - 35M €)

19 20
Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar - Resim: 20

Ibrahima Konate (Liverpool - 50M €)

20 20