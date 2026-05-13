Yaz transfer piyasası alev aldı: İşte sözleşmesi biten en değerli yıldızlar

2026 yaz transfer dönemi yaklaşırken futbol piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok yıldız isim, sözleşmelerinin sona erecek olması nedeniyle transfer gündeminin merkezine yerleşti. Piyasa değerleri 10 milyon Euro ile 50 milyon Euro arasında değişen oyuncuların, bonservis bedeli olmadan takımlarından ayrılma ihtimali kulüplerin iştahını kabartıyor.