Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? GS şampiyonluk kutlamasına hangi ünlüler katılacak?
Galatasaray'ın ligi birinci olarak bitirmesinin ardından şampiyonluk kutlamalarının ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu olmuştu. Detaylar belli olurken şimdi binlerce taraftar "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta" sorusunu yöneltiyor.
Süper Lig'in bu sezonki şampiyonu Galatasaray oldu. Olaylı geçen sezon sonunda Aslan ipi göğüsledi ve kupayı müzesine götürmeye hazırlanıyor. Kupa töreninin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken en çok "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...
Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman?
Galatasaray şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak. TFF onay verirse Aslan kupasını burada alacak.
Galatasaraylı futbolcular, pazar günü şampiyonluğu taraftarla birlikte coşkuyla kutlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray Lisesi’nden başlayacak üstü açık otobüs kortejiyle şehir turuna çıkacak ve Yenikapı’daki büyük kutlama alanına ulaşacak. Yenikapı’da gerçekleşecek etkinlikte sahne performansları, müzik şölenleri ve görsel şovlarla unutulmaz bir gece yaşatılması planlanıyor.