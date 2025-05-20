Yenikapı Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? GS şampiyonluk kutlamasına hangi ünlüler katılacak?

Süper Lig'in bu sezonki şampiyonu Galatasaray oldu. Olaylı geçen sezon sonunda Aslan ipi göğüsledi ve kupayı müzesine götürmeye hazırlanıyor. Kupa töreninin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken en çok "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...

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