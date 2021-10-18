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Yerel basında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçı Trabzon'daki yerel gazeteler sayfalarına taşıdı. Sayfalardaki ilginç görsel ve başlıklar dikkat çekti.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.

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Trabzon'da yerel gazeteler, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Sayfalardaki ilginç görsel ve başlıklar dikkat çekti.

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Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi." ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.

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Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", arka sayfasında "Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov" ve "Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz." ifadelerini kullandı.

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