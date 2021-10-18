Yerel basında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçı Trabzon'daki yerel gazeteler sayfalarına taşıdı. Sayfalardaki ilginç görsel ve başlıklar dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, liderliğe yükseldi.
Trabzon'da yerel gazeteler, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1. sıraya yükselen Trabzonspor'a övgülerde bulundu. Sayfalardaki ilginç görsel ve başlıklar dikkat çekti.
Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Süper Trabzon" başlığını kullanırken, "Ligde adeta fırtına kopartan bordo-mavililer, zirveyi ele geçirdi." ve "Zirvenin Efendisi" değerlendirmelerine yer verdi.
Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ayağa kalkın zirvenin yeni sahibi geldi", arka sayfasında "Fener'i 3-1'le devirdik zirvenin yeni sahibi olduk, Akyazı'da kolbastı şov" ve "Yenilmeziz, lideriz önümüze geleni ezeriz." ifadelerini kullandı.