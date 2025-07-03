Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez nereli, kaç yaşında?

23 yaşındaki tenisçi Zeynep Sönmez, 2025 Wimbledon'da adından söz ettiriyor. 3. tura yükselen ilk kadın olan Sözmez'in bu başarısı sonrası "Zeynep Sönmez kimdir" soruları peş peşe geliyor. İşte Sözmez'in biyografisi...

Zeynep Sönmez kimdir?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002’de İstanbul’da dünyaya gelen milli tenisçidir. Türk tenisinin yükselen yıldızlarından biri olan Sönmez, genç yaşına rağmen uluslararası arenada dikkat çeken başarılar elde etmiştir.

2024 yılında WTA Merida Açık'ta gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyurdu. 4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2, 6-1’lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. Bu başarısıyla WTA dünya sıralamasında ilk 100'e girerek büyük bir çıkış yakaladı.

Zeynep Sönmez’in kariyerindeki en yüksek sıralama derecesi, 3 Mart 2025’te ulaştığı dünya 77.liğidir. Bu derece, Türk kadın tenisi adına önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

2025 Wimbledon turnuvasında ise tarih yazdı. Dünya sıralamasında 32. sırada yer alan Çinli rakibi Xinyu Wang'ı set vermeden mağlup ederek, 75 yıl aradan sonra Wimbledon'da 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

Zeynep Sönmez, hem güçlü oyun tarzı hem de azmiyle Türkiye'nin tenis alanındaki geleceği için büyük umut vadediyor.