Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Wimbledon'da 3. tura çıkan Zeynep Sönmez'in bir sonraki maç tarihi merak ediliyor. Tarihe geçen Sönmez, Rus tenisçi Yekaterina Aleksandrova ile karşı karıya gelecek. Bu maçı kaçırmak istemeyenler, "Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularını yöneltiyor.
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Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu. Yeni tarihi başarı heyecanla beklenirken Sönmez'in mücadele bilgileri merak ediliyor. "Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklıkla geliyor.
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Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zeynep Sönmez- Yekaterina Aleksandrova tek kadınlar tenis maçı 5 Temmuz Cumartesi saat 14.40'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport 2 kanalından yayınlanacak.
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