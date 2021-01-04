2020'de en çok kullanılan mobil uygulamalar belli oldu
Mobil uygulamaların eve kapanılan dönemler ile COVID-19 salgını öncesi dönemdeki kullanımlarının incelendiği araştırma yayınlandı. Araştırmayla, Türkiye'de salgının başlamasıyla birlikte en çok kullanılan uygulamalar da belirlenmiş oldu.
İnternet kullanıcılarının davranışlarını ölçen Gemius'un, COVID-19 salgınının başlamasıyla eve kapanılan dönemler (nisan-kasım 2020) ile salgın öncesi dönemde (Ocak 2020) günlük hayatta daha da önemli bir yere sahip olan mobil uygulamaların kullanımlarını incelediği bir araştırması yayınlandı.
Ocak döneminde yaklaşık 200 bin kullanıcıya hizmet veren Zoom, yıl sonunda 21 milyonun üstünde kullanıcıya ulaştı. Skype'nin kullanıcı sayısı yıl sonunda 12,4 milyona, Google Hangouts'un kullanıcı sayısı ise 4,8 milyona çıktı.
Sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanıcı sayısı Ocak 2020'de 8,7 milyonken, bu sayı kasım ayında 26,6 milyona ulaştı. Müzik platformu Spotify'in ocak ayında 5 milyon olan kullanıcı sayısı, kasım ayında 17,4 milyona çıktı.
Online arkadaşlık uygulaması Tinder'in Ocak 2020'de kullanıcı sayısı 800 bin civarıyken bu sayı kasımda 5,6 milyona ulaştı.