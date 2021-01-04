2020'de en çok kullanılan mobil uygulamalar belli oldu

İnternet kullanıcılarının davranışlarını ölçen Gemius'un, COVID-19 salgınının başlamasıyla eve kapanılan dönemler (nisan-kasım 2020) ile salgın öncesi dönemde (Ocak 2020) günlük hayatta daha da önemli bir yere sahip olan mobil uygulamaların kullanımlarını incelediği bir araştırması yayınlandı.

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