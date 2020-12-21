2020'de en çok neleri aradık?
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayımladı.
Google'ın yayımladığı verilere göre kullanıcıların yaptığı aramalarda pandeminin etkisi dikkat çekti.
Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte EBA aramasında artış yaşandı. Yine uzaktan eğitim ve etkinliklerde kullanılan Zoom'da en fazla arananlardan oldu.
Coronavirüs araması, HES kodu alma, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca gibi aramalar da pandemi etkisiyle en fazla arananlardan bazıları oldu.
Pandemi nedeniyle milyonlar evde kalmaya başlarken, bu süreçte yemek tarifi aramalarında da ciddi artış yaşandı. Ekmek, pide, aşıre, çökertme kebabı, ramazan pidesi, İzmir bombası, lahmacun, güllaç, ezogelin, kalburabastı aramaları en çok aranan tariflerden oldu.