2020'de en çok neleri aradık? Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayımladı.

Google'ın yayımladığı verilere göre kullanıcıların yaptığı aramalarda pandeminin etkisi dikkat çekti. 1 | 11

Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte EBA aramasında artış yaşandı. Yine uzaktan eğitim ve etkinliklerde kullanılan Zoom'da en fazla arananlardan oldu. 2 | 11

Coronavirüs araması, HES kodu alma, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca gibi aramalar da pandemi etkisiyle en fazla arananlardan bazıları oldu. 3 | 11