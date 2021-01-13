2020'de Twitter’da en çok konuşulan markalar

Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markaları listeledi. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 42'si negatif, yüzde 22’si ise pozitif içeriğe sahip. Rapora göre, geçen yıl en çok konuşulan markalar şöyle:

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