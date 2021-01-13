2020'de Twitter’da en çok konuşulan markalar
Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter'da 2020 yılının en çok konuşulan markalarını analiz etti. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 42'si negatif, yüzde 22’si ise pozitif içeriğe sahip.
Yeni nesil SCRM ve dijital medya araştırma şirketi Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için 1 Ocak-23 Aralık 2020 aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 2020 yılı içerisinde Twitter’da yapılan tüm paylaşımlar içerisinde çeşitli kategorilerde en çok konuşulan markaları listeledi. 1 Ocak-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Twitter’da 2 milyar 135 milyon paylaşım yapan Türk kullanıcıların, günlük ortalama 40 milyon tweet attığı görülüyor. Yapılan tüm bu paylaşımların yüzde 42'si negatif, yüzde 22’si ise pozitif içeriğe sahip. Rapora göre, geçen yıl en çok konuşulan markalar şöyle:
MARKALAR
Gıda, giyim, kozmetik, otomobil, inşaat gibi 35 üzeri sektör içerisinden, yıl boyunca en çok konuşularak öne çıkan markalarda Türk Hava Yolları 1 milyon 266 binin üzerinde bir hacim ile ilk sırada yer alDI. Vodafone, Türk Hava Yolları’na yakın bir hacimle ikinci sırada bulunurken Trendyol, Turkcell ve Türk Telekom listenin devamında yer aldı.
1. Türk Hava Yolları: 1.266.274
2. Vodafone: 1.220.982
3. Trendyol: 1.184.208
4. Türk Telekom: 964.780
5. Turkcell: 934.766
BANKALAR
Türkiye’de bankacılık sektörününde yer alan markalar analiz edildiğinde VakıfBank 491 bin hacimle ilk sırada yer aldı. İş Bankası ikinci sırada yer alırken, Ziraat Bankası üçüncü sırada listeye girdi.
1. VakıfBank: 491.672
2. İş Bankası: 471.303
3. Ziraat Bankası: 423.173
4. Halkbank: 422.294
5. Akbank: 214.763
TELEFON MARKALARI
Hayatımızın her anında yer alan telefon markaları arasında rakiplerine nazaran açık ara farkla en yüksek hacme iPhone’un ulaştığı görülüyor. iPhone’u 350 bine yaklaşan hacmiyle Samsung, 300 binlik hacimle Huawei takip etti.
1. iPhone: 887.514
2. Samsung: 341.850
3. Huawei: 306.563
4. Xiaomi: 281.890
5. Oppo: 60.839