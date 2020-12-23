2020'nin Playstore'de en çok satılan oyunları belli oldu Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da 2020’nin en çok satan oyunları belli oldu. Pandeminin de etkisiyle oyuna olan ilgi yüzde 100’ün üzerinde atarken, en çok futbol oyunları tercih edildi.

1- FM 2020 ve FM 2021 Oyuncuların futbol kulüplerini yönettiği Football Manager (FM) oyunlarında, menajerler kadrolarını oluşturarak takımlarını sıfırdan zirveye taşımaya çalışıyor. Listenin zirvesine yerleşen FM 2020 ve FM 2021 oyunlarında 50’den fazla ülke ve 2 bin 500’den fazla kulüple futbol heyecanı zirveye taşınıyor. 1 | 10

2- FIFA 20 ve FIFA 21 En çok satan oyunların ikinci sırasında FIFA 20 ve serinin son halkası FIFA 21 bulunuyor. Özellikle yeni Volta Football ve FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla FIFA 21, futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veriyor. Türkçe dil desteğine sahip bu yapımlar, oyunculara gerçekçi grafikler ve geliştirilen yapay zekâyla unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatıyor. 2 | 10

3- Mount & Blade II: Bannerlord Strateji temelli RPG (Rol Yapma Oyunu) türündeki Mount & Blade II: Bannerlord listenin üçüncü sırasında. Dünyaca ünlü Türk geliştirici TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen oyun, tamamen Türkçe desteğiyle sunuluyor. Oyuncular, sıradan bir karakter olarak başladıkları oyunda kendi birliğini kontrol eden bir komutan, farklı şehirlerde dükkânları olan bir tüccar veya şehirler ve kaleler fetheden bir kral olma fırsatına kavuşuyor. Pek çok oyuna ilham kaynağı olan ve bireysel beceriye dayalı gelişmiş savaş sistemi, oyuncuları Orta Çağ’da yolculuğa çıkarıyor. 3 | 10