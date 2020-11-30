"2020'nin Yükselen 10 Teknolojisi" belli oldu Dünya Ekonomik Forumu ve Scientific American dergisinin "2020'nin Yükselen 10 Teknolojisi" raporunda, çevreci ve sağlık alanındaki gelişmeler ön plana çıktı.

Dünya Ekonomik Forumu ve Scientific American dergisi tarafından yayımlanan "The Top 10 Emerging Technologies of 2020 (2020'nin Yükselen 10 Teknolojisi)" raporuna göre, artan sağlık ve küresel ısınma endişelerinin ardından bu yıl en çok çevre ve sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler ön plana çıktı. 1 | 13

Rapora göre, bu yıl çevreci projelerin önemi daha da arttı. Koronavirüs salgınının dünya gündemini uzun süredir meşgul etmesi ve sağlık alanındaki sıkıntıların sürekli artması da bu alandaki teknolojilerde gözle görülür yükselişe neden oldu. 2 | 13

10 teknoloji, 2020 yılında "yükselen teknoloji" olarak ön plana çıktı. İşte yükselen 10 teknoloji... 3 | 13