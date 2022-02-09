4,5 milyar dolarlık çalıntı kripto para ele geçirildi
ABD'de toplam değeri şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olan çalıntı kripto para ele geçirildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan kripto paraların ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.
Çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.