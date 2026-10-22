5 soruda PHP güvenlik krizi: Kimler risk altında?

PHP yazılım altyapısı, çevrim içi uygulamalarda yaygın olarak kullanılıyor.

Son olarak bu dili etkileyen iki kritik güvenlik zafiyeti tespit edildi. Bu zafiyetlerin belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifre gerekmeden savunmasız sistemlere müdahale edebilmesine olanak tanıdığı belirlendi.

Birçok ülkenin, söz konusu altyapıyı kullanan kurum ve işletmeleri uyarması dünya genelinde güvenlik arayışını beraberinde getirdi. Sistem güncelleme çalışmalarıyla muhtemel risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Gelişmeler, PHP güvenlik açığının ne olduğu, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı ve altyapıyı kullanan kurum ve işletmelerin sistemlerini nasıl koruyabileceği sorularını gündeme taşıdı. İnternet ve çevrim içi uygulamaları kullananlar da risklere karşı tedbirlere yöneldi.