750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...
Bankalarda mevduat faizleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar çıkması, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. 750 bin TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar ise "Hangi banka ne kadar kazandırıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 11 Aralık 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? İşte bankaların güncel oranları ve 750 bin TL'nin net getirisi…
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 18.443,83 TL
Vade Sonu Tutar: 768.443,83 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 19.528,76 TL
Vade Sonu Tutar: 769.528,76 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Kazanç: 21.427,39 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,39 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL
Odea (Yeni Vadeli)
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 41,47
Net Kazanç: 22.496,06 TL
Vade Sonu Tutar: 772.496,06 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL
Akbank (Tanışma Faizi)
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL
NKolay
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 23.194,52 TL
Vade Sonu Tutar: 773.194,52 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
AnadoluBank
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
Türkiye Finans - Yeni Müşteri
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 24.953,43 TL
Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 25.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 775.224,66 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 25.224,66 TL
Vade Sonu Tutar: 775.224,66 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 26.038,35 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,35 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL