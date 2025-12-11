Google Haberler

750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Bankalarda mevduat faizleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar çıkması, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. 750 bin TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar ise "Hangi banka ne kadar kazandırıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 11 Aralık 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? İşte bankaların güncel oranları ve 750 bin TL'nin net getirisi…

Damla Kaya
Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31

Net Kazanç: 16.816,44 TL

Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 34

Net Kazanç: 18.443,83 TL

Vade Sonu Tutar: 768.443,83 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 19.528,76 TL

Vade Sonu Tutar: 769.528,76 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 20.071,23 TL

Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,50

Net Kazanç: 21.427,39 TL

Vade Sonu Tutar: 771.427,39 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 21.698,63 TL

Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 22.241,09 TL

Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL

Odea (Yeni Vadeli)

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 22.241,09 TL

Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 41,47

Net Kazanç: 22.496,06 TL

Vade Sonu Tutar: 772.496,06 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 22.512,33 TL

Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL

Akbank (Tanışma Faizi)

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 22.512,33 TL

Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL

NKolay

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Kazanç: 23.194,52 TL

Vade Sonu Tutar: 773.194,52 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 23.597,26 TL

Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 23.868,50 TL

Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 23.868,50 TL

Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL

Odea (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 24.410,96 TL

Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 24.410,96 TL

Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

AnadoluBank

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

Türkiye Finans - Yeni Müşteri

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 24.953,43 TL

Vade Sonu Tutar: 774.953,43 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 25.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 775.224,66 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 25.224,66 TL

Vade Sonu Tutar: 775.224,66 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 26.038,35 TL

Vade Sonu Tutar: 776.038,35 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL

