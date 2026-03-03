Anthropic, ChatGPT krizini fırsata çevirdi: Ücretsiz hafıza hamlesi

Dünden itibaren devreye alınan yeni güncellemeyle birlikte, Claude artık ücretsiz plan kullanan kişiler için de konuşmalar arasındaki bağlamı hatırlayabilecek.

Daha önce yalnızca ücretli abonelerin faydalanabildiği bu özellik, yapay zekânın kullanıcıyla olan geçmiş etkileşimlerini unutmamasını sağlıyor.