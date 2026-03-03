Anthropic, ChatGPT krizini fırsata çevirdi: Ücretsiz hafıza hamlesi
Yapay zekâ dünyasında taşlar yerinden oynuyor. OpenAI'ın Pentagon ile imzaladığı askeri iş birliği anlaşması sonrası binlerce kullanıcı ChatGPT'ye veda ederken, rakibi Anthropic süreci fırsata çevirdi. Şirket, daha önce sadece ücretli abonelerine sunduğu "hafıza" özelliğini tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açtığını duyurdu. "Benzeri görülmemiş bir talep" ile karşı karşıya kaldığını açıklayan Anthropic, kullanıcıların aynı zamanda geçmiş konuşmalarını diğer botlardan Claude'a aktarmasını da kolaylaştırdı.
Yapay zekâ sektöründe dengeler değişiyor.
Rakibi OpenAI'ın askeri iş birlikleri nedeniyle kullanıcı kaybettiği bir dönemde Anthropic, dikkat çeken bir adım atarak sohbet botu Claude'un "ücretsiz hafıza" özelliğini tüm kullanıcılara sunduğunu duyurdu.
Şirket, bu hamleyle rakip platformdan kopan yeni kullanıcı kitlesini kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.
Dünden itibaren devreye alınan yeni güncellemeyle birlikte, Claude artık ücretsiz plan kullanan kişiler için de konuşmalar arasındaki bağlamı hatırlayabilecek.
Daha önce yalnızca ücretli abonelerin faydalanabildiği bu özellik, yapay zekânın kullanıcıyla olan geçmiş etkileşimlerini unutmamasını sağlıyor.
Kullanıcılar kolaylıkla geçiş yapabilecek
Anthropic, son dönemde platforma yönelik "benzeri görülmemiş bir talep" oluştuğunu vurgularken, diğer sohbet botlarından geçiş yapmak isteyenler için de süreci kolaylaştırdı.
Kullanıcılar artık ChatGPT gibi platformlardaki geçmiş konuşmalarını basit bir "kopyala-yapıştır" yöntemiyle Claude'a aktarabilecek.
OpenAI'ın "Pentagon" anlaşması göçü tetikledi
Anthropic'in bu stratejik hamlesinin arka planında, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile imzaladığı tartışmalı anlaşma yatıyor.
28 Şubat'ta duyurulan iş birliği kapsamında OpenAI, yapay zekâ modellerini Pentagon'un "classified network" olarak bilinen gizli askeri ağına konuşlandıracağını açıklamıştı.
Altman, bu süreçte bakanlığın güvenlik hassasiyetlerine dikkat çekerek iş birliğiyle "en iyi sonucun" hedeflendiğini savunsa da, dünya genelinde binlerce kullanıcı etik gerekçelerle ChatGPT aboneliklerini iptal ederek Claude'a yöneldiğini duyurdu.
Washington ile Anthropic Arasında "Tedarik Zinciri" Gerilimi
OpenAI-Pentagon yakınlaşmasının aksine Anthropic, ABD yönetimiyle zorlu bir süreçten geçiyor.
Şirket, teknolojisinin otonom silah geliştirme veya kitlesel gözetim gibi alanlarda kullanılmasına karşı çıktığı için Savunma Bakanlığı ile karşı karşıya gelmiş durumda.
Trump'tan federal kurumlara talimat
Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın federal kurumlara "Claude'un sistemlerden kaldırılması" talimatını vermesi ve Pentagon'un şirketi bir "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmesi, Anthropic üzerindeki baskıyı artırdı.