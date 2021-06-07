Apple iOS 15'i tanıttı
Apple, bu akşam düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone telefonlarının kalbi işletim sistemi iOS 15'i tanıttı. Buna göre getirilen yeni özellikle Android ve Windows kullanıcıları FaceTime aramalarına katılabilecek. Facetime artık web tabanlı tarayıcılarda da kullanılabilecek. FaceTime hizmeti bundan önce yalnız Mac OS X ve İOS işletim sistemli cihazlarda kullanılıyordu.
İşte yeni İOS 15'in özellikleri.
FaceTime aramaları artık Android ve Windows yüklü cihazlardan da yapılabilecek. Sistem web arayüzü üzerinde çalışacak.
FaceTime Zoom plafformu gibi, önceden planlanmış bir aramanın bağlantısını almaya izin verecek.
Yeni iOS 15 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasında geçmişi düzenlemek mümkün olacak. Memory Mixes adı verilen yeni özellikle anılarınızı video haline getirerek hızlı bir şekilde izleme olanağı sulunacak.
Bildirimler artık, daha büyük ikonlarla karşımıza çıkacak ve kişilerden gelen bildirimlerle düşük öncelikli bildirimler ayrılacak. Farklı modlarda bildirimler ayarlanabilecek. Yapay zeka sayesinde sadece görmek istediğimiz bildirimler listelenecek.