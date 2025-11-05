Apple, iOS 26.2’yi test etmeye başladı! Yeni özellikler, deprem uyarısı ve çıkış tarihi...
Şirket, iOS 26.1 sürümünü yayımlamasından yalnızca bir gün sonra iOS 26.2 versiyonunu test etmeye başladı. Güncelleme, AirPods Canlı Çeviri (Live Translation) özelliğini Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma sunarken, Kilit Ekranı ve Hatırlatmalar gibi bölümlerde de dikkat çeken yenilikler getiriyor. Şu anda geliştiricilere açık olan iOS 26.2’nin genel beta sürümünün bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Apple’ın, güncellemeyi 9–16 Aralık tarihleri arasında tüm kullanıcılara sunması planlanıyor. Peki iOS 26 destekli tüm iPhone'lar ile uyumlu olacak olan yeni sürümde neler var? İşte detaylar
Apple, yeni iOS güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri taşıyor. Yeni güncelleme iOS 26.2, AirPods Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği Avrupa Birliği ülkelerinde devreye alınırken, Hatırlatmalar, Kilit Ekranı ve Uyku Puanı gibi alanlarda da önemli yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık kilit ekranındaki saatin görünümünü kişiselleştirebilecek, hatırlatmalar için alarm kurabilecek ve uyku kalitelerini daha hassas bir şekilde ölçebilecek.
iOS 26.2’nin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” sistemi. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar deprem, acil tehdit veya konuma bağlı riskli durumlar gibi olaylara ilişkin uyarıları doğrudan telefonlarından alabilecek.
Şu anda yalnızca geliştiricilere açık olan iOS 26.2’nin genel beta sürümünün bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Güncellemenin 9-16 Aralık tarihleri arasında tüm iPhone kullanıcılarına sunulması planlanıyor. iOS 26 desteği bulunan tüm modeller, bu sürümü yükleyebilecek.
Peki iOS 26.2'da gelecek olan yenilikler neler?
İşte detaylar...
Kilit Ekranı: Liquid Glass
Yeni “Liquid Glass” (sıvı cam), kilit ekranındaki saatin görünümünü kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar zamanı tamamen saydam veya buzlu bir efektte gösterebiliyor.
Ayrıca “Solid” seçeneğiyle bu efekti kapatıp daha opak bir tasarım tercih etmek mümkün.
Uyku Puanı sistemi yenilendi
iOS 26.2 ve watchOS 26.2 ile birlikte Apple, bu yılın başında tanıttığı Uyku Puanı (Sleep Score) aralıklarını güncelledi. Yeni sistem, uyku sonrası hissedilen duruma daha uygun puanlamalar sunuyor:
Çok Düşük: 0-40 (önceden 0-29)
Düşük: 41-60 (önceden 30-49)
Orta: 61-80 (önceden 50-69)
Yüksek: 81-95 (önceden 70-89)
Çok Yüksek: 96-100 (önceden 90-100)
“Excellent” derecesi artık “Very High” olarak adlandırılıyor. Puanlar, uyku süresi (50 puan), yatış saati (30 puan) ve gece uyanma sayısı (20 puan) kriterlerine göre belirleniyor.
Şifreler uygulamasında yeni seçenek
Şifreler uygulamasının ayarlar kısmına, giriş yaparken şifre kaydedilmeyen siteleri yönetme seçeneği eklendi.
AirPods Canlı Çeviri artık AB’de
iOS 26.2 ile AirPods Live Translation özelliği Avrupa Birliği ülkelerinde de aktif hale geliyor. Bu özellik, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 (ANC) modellerinde kullanılabiliyor.
Desteklenen diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Japonca ve Korece.
Freeform
Freeform uygulaması artık tablo (table) eklemeyi destekliyor.
Hatırlatmalar yenilikleri
Hatırlatmalar uygulamasına ise “acil (urgent)” seçeneği eklendi. Bu seçenek aktif edildiğinde, hatırlatma zamanı geldiğinde bir alarm çalıyor. Kullanıcılar alarmı erteleyebiliyor ya da doğrudan hatırlatmayı tamamlayabiliyor.
Podcast’lerde yeni özellikler
Podcast uygulaması artık otomatik bölümler oluşturuyor, konuşmalarda diğer podcast’lere yapılan atıfları gösteriyor ve bölüm sayfalarında bahsedilen bağlantılara erişim sağlıyor.
AirDrop için yeni PIN özelliği
Henüz aktif olmasa da iOS 26.2’nin kodlarında, iki kullanıcının 30 gün geçerli bir AirDrop bağlantısı oluşturmasına olanak tanıyan PIN doğrulama sistemi referansları yer alıyor. Bu özellik, kişi listenizde olmayanlarla 10 dakika olan paylaşım süresini uzatabilecek.
Hava Durumu ve Apple News yenilikleri
Hava Durumu uygulaması artık uyarılarda “gelecek cuma” gibi bağıl zaman ifadelerini destekliyor.
Apple News uygulaması ise tasarımını yenileyerek spor, politika, ekonomi gibi kategorilere hızlı erişim butonları ekledi. “Takip Edilenler (Following)” sekmesi de ayrı bir sekme haline getirildi.
Uyarı flaşı
Erişilebilirlik ayarlarında yer alan “Uyarı için flaş” seçeneği artık ekranın kendisinin de yanıp sönmesini sağlıyor.
Güvenlik bildirimleri
Bildirimler bölümüne Gelişmiş Güvenlik Uyarıları başlığı eklendi; bu bölümden deprem, acil tehdit ve konuma dayalı uyarı tercihleri yönetilebiliyor.