Apple, yeni iOS güncellemesiyle birlikte kullanıcı deneyimini bir adım daha ileri taşıyor. Yeni güncelleme iOS 26.2, AirPods Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği Avrupa Birliği ülkelerinde devreye alınırken, Hatırlatmalar, Kilit Ekranı ve Uyku Puanı gibi alanlarda da önemli yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık kilit ekranındaki saatin görünümünü kişiselleştirebilecek, hatırlatmalar için alarm kurabilecek ve uyku kalitelerini daha hassas bir şekilde ölçebilecek.