Apple, iPhone 13 modellerini tanıttı
Apple, iPhone'un merakla beklenen iPhone 13 serisinin tanıtımını yaptı.
Apple, yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan iPhone tanıtımında, iPhone 13, iPhone Pro ve iPhone Pro Max'in özelliklerini tanıttı.
Yeni Apple Watch 7'nin özellikleri
Lansmanda yeni Apple Watch 7'nin ilk fotoğrafı paylaşıldı.
Daha geniş bir ekrana sahip cihazda klavye özelliği dikkat çekiyor.
Üç model halinde tanıtılan cihaz ABD'de Apple Watch 3 199 dolardan başlayan fiyatlarla, Apple Watch SE 279 dolardan başlayan fiyatlarla, Apple Watch 7 ise 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.