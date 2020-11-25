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  4. Apple pazardaki yerini Çinlilere kaptırdı

Apple pazardaki yerini Çinlilere kaptırdı

Pazar danışmanlığı şirketi Gartner, akıllı telefon pazarına yönelik bir rapor yayımladı.

Raporda Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişi dikkat çekti.

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Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Realme dünya sıralamasında ilk beş içine girdi.

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ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple ise akıllı telefon pazarında geriledi.

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iPhone telefonları ile pazarda hatırı sayılır bir yere sahip olan ve daha önce ikinci sırada yer alan Apple, Huawei ve Xiaomi'nin gerisine düştü.

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