Apple pazardaki yerini Çinlilere kaptırdı
Pazar danışmanlığı şirketi Gartner, akıllı telefon pazarına yönelik bir rapor yayımladı.
Raporda Çinli akıllı telefon üreticilerinin yükselişi dikkat çekti.
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Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo ve Realme dünya sıralamasında ilk beş içine girdi.
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ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple ise akıllı telefon pazarında geriledi.
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iPhone telefonları ile pazarda hatırı sayılır bir yere sahip olan ve daha önce ikinci sırada yer alan Apple, Huawei ve Xiaomi'nin gerisine düştü.
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