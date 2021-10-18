Apple, yeni MacBook Pro, AirPods 3, M1 Pro ve M1 Max'i tanıttı

Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyada beklediği etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.

İlk olarak Türkiye'de satılmayan HomePod mini akıllı hoparlör sahneye çıktı, HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor. HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.

Yeni AirPods sahneye çıktı

Apple yeni ürünü daha kısa saplı AirPods'u tanıttı, ürün önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor.

AirPods 3, tere ve suya dayanıklı. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor. Ürünün fiyatı 179 dolar olarak belirlendi, ürün bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.



Yeni AirPods'ların Türkiye satış fiyatyarı ise şöyle:



AirPods (2. nesil) 1.449 TL, AirPods (3. nesil) 1.999 TL, AirPods Pro 2.899 TL, AirPods Max 5.699 TL.