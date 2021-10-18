Apple, yeni MacBook Pro, AirPods 3, M1 Pro ve M1 Max'i tanıttı
Apple yeni tasarım 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve AirPods 3 gibi yeni ürünlerini ve M1 Pro, M1 Max işlemcilerini tanıttı.
Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyada beklediği etkinlikte Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.
İlk olarak Türkiye'de satılmayan HomePod mini akıllı hoparlör sahneye çıktı, HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor. HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.
Yeni AirPods sahneye çıktı
Apple yeni ürünü daha kısa saplı AirPods'u tanıttı, ürün önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor.
AirPods 3, tere ve suya dayanıklı. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor. Ürünün fiyatı 179 dolar olarak belirlendi, ürün bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.
Yeni AirPods'ların Türkiye satış fiyatyarı ise şöyle:
AirPods (2. nesil) 1.449 TL, AirPods (3. nesil) 1.999 TL, AirPods Pro 2.899 TL, AirPods Max 5.699 TL.
Apple işlemcilerle de iddialı
Apple'in laptop serileri M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Birden çok ekran çalıştırabiliyor. M1 Pro işlemci ProRes desteğine sahip. Apple sürpriz bir kararla M1 Pro ve M1 Max olarak işlemcileri ikiye ayırdı.
M1 Max, M1 Pro'ya göre çok daha güçlü. M1 Max, ailenin en güçlü üyesi. 10 çekirdekli işlemci, 32 çekirdekli bir GPU ile geliyor. M1 Max'in ilk Apple Silikon tabanlı işlemcisi M1'e göre 6 kat daha hızlı.
Hem M1 Pro'nun hem de M1 Max'in rakiplerine nazaran daha az güç tüketiyor.