Apple’dan dev kamera planı: 200 MP iPhone geliyor
Apple, iPhone’lar için 200 megapiksellik kamera yükseltmesini yol haritasına aldı. Ancak bu büyük sıçrama, Android rakiplerinden yıllar sonra, en erken 2028’de kullanıcılarla buluşacak.
Apple’ın gelecek planları arasında 200 megapiksellik bir iPhone kamerası yer alıyor. Ancak bu yükseltme, yakın vadede değil; birkaç yıl sonrasına konumlandırılmış durumda.
200 MP kameralar, üst segment Android telefonlarda giderek yaygınlaşıyor. Bu nedenle Apple’ın da benzer bir teknoloji üzerinde çalışması sürpriz olarak görülmüyor.
Mevcut bilgilere göre Apple, 200 MP kamera teknolojisini 2028’den önce iPhone’lara taşımayı planlamıyor. Yani kullanıcıların bu yenilik için uzun süre beklemesi gerekecek.
Apple’ın, ilk iPhone’un 20. yılına denk gelen 2027’de iPhone 20’yi tanıtması bekleniyor. Bu takvime göre 200 MP kameranın, bir sonraki seri olan iPhone 21 ailesiyle gelmesi olası görülüyor.
200 MP kameranın, doğrudan standart modellere değil; iPhone 21 Pro Max ve muhtemelen Pro versiyonlarına gelmesi bekleniyor. Apple, en gelişmiş kamera donanımlarını genellikle Pro serisine saklıyor.
Kamera sensörünün, Apple’ın uzun süredir iş birliği yaptığı Samsung tarafından sağlanması bekleniyor. Ancak kullanılacak sensörün hangi model olacağı henüz netlik kazanmadı.
Dikkat çeken bir diğer detay ise, söz konusu sensörün Samsung tarafından ABD’de üretilme ihtimali. Bu durum, Apple’ın tedarik zinciri stratejisinde önemli bir değişime işaret edebilir.
Android tarafında yarış çok daha hızlı ilerliyor. Oppo ve Vivo, 2026 gibi erken bir tarihte çift 200 MP kameralı telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor.
Samsung’un mevcut 200 MP sensörleri üzerinde ciddi iyileştirmeler yaptığı belirtiliyor. Ancak bu gelişmiş versiyonların, Galaxy S27 Ultra gibi üst seviye modellere ulaşması için bir–iki nesil daha gerekebileceği ifade ediliyor.