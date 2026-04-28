Apple’dan maliyet hamlesi: iPhone 18 donanımı düşük gelebilir
Sızıntılara göre Apple, iPhone 18’in lansman takvimini değiştirirken artan yonga maliyetleri nedeniyle standart modelde donanım kısıntısına gidebilir. Yeni modelin, uygun fiyatlı “e” serisine daha yakın bir konumda piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor.
Teknoloji kulislerinden gelen yeni iddialar, standart iPhone 18 modelinin klasik eylül lansman takvimine dahil edilmeyeceğini gösteriyor. Uzun süredir konuşulan bu senaryoya göre cihazın, önümüzdeki yılın ilkbahar döneminde daha uygun fiyatlı olması beklenen iPhone 18e ile birlikte tanıtılması planlanıyor.
Eylül ayında yapılacak etkinlikte ise iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold (ya da Ultra) modelinin sahneye çıkacağı öne sürülüyor.
Lansman takvimi değişebilir
Çin merkezli bir sızıntı kaynağının aktardığına göre Apple, artan yonga maliyetleri nedeniyle standart modelde bazı tasarruf adımlarına gidebilir. Bu kapsamda cihazın işlemci üretim süreci, performans özellikleri ve bellek tarafında kısıtlamalara gidilmesi gündemde.
Maliyet baskısı donanıma yansıyabilir
Bellek tarafındaki değişikliklerin kapasite düşüşü mü yoksa daha düşük hızda bileşen kullanımı mı olacağı henüz netleşmiş değil. Ancak yapılacak bu düzenlemelerle birlikte iPhone 18’in donanım anlamında daha uygun fiyatlı “e” serisine yakın bir konumda yer alabileceği ifade ediliyor.
Bellek tarafı belirsizliğini koruyor
Sızıntıyı paylaşan kaynak, söz konusu donanım kesintilerinin hangi modele göre yapıldığını ise açıklamadı. Karşılaştırmanın iPhone 18 Pro serisiyle mi yoksa bir önceki nesil olan iPhone 17 ile mi yapıldığı şu an için belirsizliğini koruyor.
Hangi modelle kıyaslandığı net değil
Eğer bu kısıtlamalar iPhone 17 serisine kıyasla yapılmışsa, bir önceki neslin kullanıcılar açısından daha cazip bir alternatif haline gelmesi mümkün görünüyor. Ancak tüm bu bilgilerin şu aşamada yalnızca iddia niteliği taşıdığı unutulmamalı.