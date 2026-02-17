Apple’ın AR gözlüğü geliyor: Tarih ve özellikler belli oldu
Apple’ın uzun süredir konuşulan artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü için beklenen tarih ortaya çıktı. Micro OLED (OLEDoS) ekran teknolojisiyle gelecek yeni nesil Apple gözlüğü, görüntü kalitesinden enerji verimliliğine kadar birçok alanda ezber bozabilir.
Apple’ın akıllı gözlük pazarına girişi artık sadece bir söylenti değil, belirli bir takvime bağlanan somut bir proje haline geldi. Araştırma şirketi Omdia’ya göre Apple, Micro OLED ekran teknolojisine sahip AR gözlüğünü 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Apple, Vision Pro stratejisinde geri adım atarken odağını tamamen AR gözlüklere kaydırdı. Şirket, daha hafif, günlük kullanıma uygun ve geniş kitlelere hitap edecek bir ürün geliştirmeyi hedefliyor.
Araştırma firması Omdia’nın raporuna göre Apple’ın AR gözlüğü için planlanan çıkış yılı 2028. Bu tarih, Apple’ın teknolojiyi olgunlaştırmak için uzun vadeli bir geliştirme süreci yürüttüğünü gösteriyor.
Apple’ın AR gözlüğünde Micro OLED, yani OLEDoS (OLED on Silicon) ekran teknolojisi kullanılacak. Bu teknoloji, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha düşük enerji tüketimi sunuyor.
Yeni AR gözlüğünde her lens için 0,6 inç boyutunda çift Micro OLED ekran bulunacak. Bu yapı, daha net ve daha gerçekçi görüntü deneyimi sağlayacak.
Apple’ın Vision Pro başlığında kullanılan Micro OLED ekran teknolojisi, bu kez çok daha küçük ve taşınabilir bir form faktörü olan gözlükte kullanılacak.
Micro OLED ekranlar, Meta Ray-Ban gibi cihazlarda kullanılan LCoS ekranlara kıyasla daha ince, daha hafif ve daha verimli.
AR gözlük sektöründe Micro OLED hızla standart haline geliyor. Önümüzdeki iki yıl içinde birçok üreticinin bu teknolojiye geçmesi bekleniyor.
Meta’nın Micro OLED ekranlı AR gözlüğünü 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu durum Apple’ın rekabet açısından geç kalabileceği yorumlarına neden oluyor.
Apple’ın AR gözlüğünden önce, yapay zekâ destekli akıllı gözlüğünü 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.
Apple’ın AI gözlüğünde Siri merkezli yapay zekâ özellikleri bulunacak. Kullanıcılar sesli komutlarla birçok işlemi gerçekleştirebilecek.
Apple’ın akıllı gözlüklerinde kamera ve hoparlör gibi donanımlar yer alacak. Bu sayede fotoğraf çekmek, sesli yönlendirme almak mümkün olacak.
Apple’ın AR gözlüğünün işlem gücünün bir kısmını iPhone’dan alması bekleniyor. Bu sayede gözlük daha hafif ve daha uzun pil ömrüne sahip olacak.
Apple’ın Vision Pro için geliştirdiği VisionOS işletim sistemi, AR gözlüğünün temel yazılım altyapısını oluşturabilir.
Micro OLED ekran teknolojisi, daha düşük enerji tüketimi sayesinde günlük kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.
Meta, Ray-Ban akıllı gözlükleriyle pazarda önemli bir avantaj yakalamış durumda. Apple’ın bu alanda güçlü bir rekabetle karşılaşacağı kesin.
AR, VR ve karma gerçeklik (MR) pazarının 2026 sonunda 1,2 milyar dolar gelir seviyesine ulaşması bekleniyor.
Yeni ekran teknolojileri sayesinde AR ve VR sektöründe yıllık büyümenin yüzde 200 seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Xreal gibi markaların AR gözlükleri şimdiden 1200p çözünürlük ve gelişmiş görüntü özellikleri sunuyor.
Apple’ın AR gözlüğü piyasaya çıktığında güçlü rakiplerle karşılaşması bekleniyor. Ancak Apple’ın ekosistem gücü önemli bir avantaj sağlayabilir.
Apple’ın AR ve AI gözlük projeleri, şirketin gelecekte iPhone sonrası en önemli ürün kategorilerinden birini oluşturabilir. Uzmanlara göre bu ürünler, teknoloji kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.