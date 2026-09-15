Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor?

Ekranın görünümü size göre değişecek

Liquid Glass tasarımına eklenen kaydırıcı, arayüzün şeffaflık ve renk yoğunluğunu kişiselleştirmeyi sağlıyor. Kullanıcılar daha şeffaf ya da daha yoğun renkli bir görünüm seçebiliyor. Uygulama simgeleri de daha keskin ve belirgin hale getiriliyor.