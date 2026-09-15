Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor?
Apple'ın yeni yazılım güncellemeleri kullanıma sunulmaya başladı. iOS 27 ile Siri ekranda gördüklerinize ilişkin soruları yanıtlayabilirken, Safari takip ettiğiniz ürünün fiyatı düştüğünde haber verebiliyor. Fotoğraf düzenlemeden metin yazmaya kadar birçok alana yapay zekâ desteği geliyor. Peki, yeni güncellemeler günlük kullanımda neleri değiştirecek? İşte dikkat çeken özellikler…Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer platformlardaki kapsamlı güncellemelerini kullanıma sunmaya başladı. Yenilenen Siri, yapay zekâ destekli uygulamalar, ebeveyn denetimleri ve hız iyileştirmeleri günlük kullanımda dikkat çeken değişiklikler getiriyor.
İşte öne çıkan yenilikler…
Siri sizi daha iyi anlayacak
Yeni Siri AI mesajlar, e-postalar ve fotoğraflardaki kişisel bağlamı kullanarak ihtiyaç duyulan bilgileri bulabiliyor. Kullanıcının taleplerini bu bilgilerle birleştiren asistan, daha doğal sohbetler kurabiliyor. İngilizce beta olarak sunulan sürüme ekim ayında beş dil daha eklenecek.
iPhone'un Kamera uygulamasındaki Siri modu, karşıdaki nesne ve içerikler hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar gördükleri şeyleri Siri'ye sorabiliyor, aldıkları bilgiler üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyor.
Görsel Zekâ sayesinde iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, ekrandaki içerikler hakkında Siri'den yardım alabiliyor. Asistan, görüntülenen içerikle ilgili soruları yanıtlayabiliyor ve gerektiğinde internetten güncel bilgiye ulaşabiliyor.
"Siri ile Yaz" özelliği, kullanıcının tarifinden metin taslağı oluşturabiliyor veya mevcut yazının geliştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrı Siri uygulamasındaki sohbet geçmişi de iCloud üzerinden eşzamanlanarak bir cihazda başlayan konuşmanın diğerinde sürdürülmesini sağlıyor.
Vision Pro'da çevrenizi Siri'ye sorabilirsiniz
Apple Vision Pro kullanıcıları, çevrelerine bakıp Siri'ye seslenerek gördükleri nesneler hakkında soru sorabiliyor, arama yapabiliyor ve işlem gerçekleştirebiliyor. Böylece Siri'nin görsel içerikleri anlama yeteneği, fiziksel çevrede de kullanılabiliyor.
Fotoğraflara yeni düzenleme araçları
Fotoğraflar uygulaması, Spatial Reframing, Extend ve geliştirilen Temizle aracıyla daha fazla düzenleme seçeneği sunuyor. Apple, bu araçlarla fotoğrafın çekildiği anın özgünlüğünü gözeterek görüntüler üzerinde değişiklik yapılabildiğini belirtiyor.
Hayal ettiğiniz görseli oluşturun
Image Playground, fotogerçekçi görüntüler dahil farklı tarzlarda görseller üretmeye olanak tanıyor. Görsel meta verileri ve ileride eklenecek SynthID desteği, yapay zekâyla oluşturulan ya da düzenlenen içeriklerin ayırt edilmesine yardımcı olacak.
Sitedeki değişikliği safari haber verecek
Safari, internet sitelerindeki değişiklikleri takip ederek kullanıcıya bildirim gönderebiliyor. Bir ürünün fiyatının düşmesi veya yeniden stoklara girmesi bunlar arasında yer alıyor. Tarayıcı ayrıca açık sekmeleri konularına göre otomatik düzenleyebiliyor.
Yeni bir siteye girişte ebeveyn onayı
Ask to Browse özelliğiyle aileler, çocuklarının Safari'de yeni bir internet sitesini açmadan önce izin istemesini sağlayabiliyor. İletişim Güvenliği de paylaşılan fotoğraf ve videolardaki kanlı veya şiddet içeren görüntüleri tespit ederek engellemek için devreye giriyor.
Yenilenen Ekran Süresi, çocukların cihaz kullanımını ve en çok açtıkları uygulamaları daha anlaşılır biçimde gösteriyor. Ebeveynler oyun, eğlence ve sosyal medya için günlük süre sınırları belirleyebiliyor; uygulamalara erişimi günün saatlerine göre düzenleyebiliyor.
Ekranın görünümü size göre değişecek
Liquid Glass tasarımına eklenen kaydırıcı, arayüzün şeffaflık ve renk yoğunluğunu kişiselleştirmeyi sağlıyor. Kullanıcılar daha şeffaf ya da daha yoğun renkli bir görünüm seçebiliyor. Uygulama simgeleri de daha keskin ve belirgin hale getiriliyor.
Ortak albümlerde tam çözünürlük
iCloud Paylaşılan Albümler, fotoğraf ve videoların tam çözünürlükte paylaşılmasını destekliyor. Android ve Windows kullanıcılarının da bu albümlere katılması ve kendi içeriklerini eklemesi kolaylaşıyor.
Sağlık uygulamasına yeni takip desteği
Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi'ne perimenopoz ve menopoz desteği ekleniyor. Yeni özellikler arasında, menopoz öncesi geçiş dönemi olan perimenopozu da dikkate alan döngü değişikliği bildirimleri bulunuyor.
Haritalarda daha ayrıntılı şehirler
Apple Haritalar'daki Flyover deneyimi geliştiriliyor. Havadan çekilmiş görüntülerin yapay zekâyla birleştirilmesi sayesinde kullanıcılar, şehirleri ve yapıları daha ayrıntılı görseller üzerinden inceleyebiliyor.