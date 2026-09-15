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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor?

Apple'ın yeni yazılım güncellemeleri kullanıma sunulmaya başladı. iOS 27 ile Siri ekranda gördüklerinize ilişkin soruları yanıtlayabilirken, Safari takip ettiğiniz ürünün fiyatı düştüğünde haber verebiliyor. Fotoğraf düzenlemeden metin yazmaya kadar birçok alana yapay zekâ desteği geliyor. Peki, yeni güncellemeler günlük kullanımda neleri değiştirecek? İşte dikkat çeken özellikler…

Damla Kaya
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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 1

Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer platformlardaki kapsamlı güncellemelerini kullanıma sunmaya başladı. Yenilenen Siri, yapay zekâ destekli uygulamalar, ebeveyn denetimleri ve hız iyileştirmeleri günlük kullanımda dikkat çeken değişiklikler getiriyor.

İşte öne çıkan yenilikler…

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 2

Siri sizi daha iyi anlayacak

Yeni Siri AI mesajlar, e-postalar ve fotoğraflardaki kişisel bağlamı kullanarak ihtiyaç duyulan bilgileri bulabiliyor. Kullanıcının taleplerini bu bilgilerle birleştiren asistan, daha doğal sohbetler kurabiliyor. İngilizce beta olarak sunulan sürüme ekim ayında beş dil daha eklenecek.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 3

iPhone'un Kamera uygulamasındaki Siri modu, karşıdaki nesne ve içerikler hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar gördükleri şeyleri Siri'ye sorabiliyor, aldıkları bilgiler üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 4

Görsel Zekâ sayesinde iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları, ekrandaki içerikler hakkında Siri'den yardım alabiliyor. Asistan, görüntülenen içerikle ilgili soruları yanıtlayabiliyor ve gerektiğinde internetten güncel bilgiye ulaşabiliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 5

"Siri ile Yaz" özelliği, kullanıcının tarifinden metin taslağı oluşturabiliyor veya mevcut yazının geliştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrı Siri uygulamasındaki sohbet geçmişi de iCloud üzerinden eşzamanlanarak bir cihazda başlayan konuşmanın diğerinde sürdürülmesini sağlıyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 6

Vision Pro'da çevrenizi Siri'ye sorabilirsiniz

Apple Vision Pro kullanıcıları, çevrelerine bakıp Siri'ye seslenerek gördükleri nesneler hakkında soru sorabiliyor, arama yapabiliyor ve işlem gerçekleştirebiliyor. Böylece Siri'nin görsel içerikleri anlama yeteneği, fiziksel çevrede de kullanılabiliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 7

Fotoğraflara yeni düzenleme araçları

Fotoğraflar uygulaması, Spatial Reframing, Extend ve geliştirilen Temizle aracıyla daha fazla düzenleme seçeneği sunuyor. Apple, bu araçlarla fotoğrafın çekildiği anın özgünlüğünü gözeterek görüntüler üzerinde değişiklik yapılabildiğini belirtiyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 8

Hayal ettiğiniz görseli oluşturun

Image Playground, fotogerçekçi görüntüler dahil farklı tarzlarda görseller üretmeye olanak tanıyor. Görsel meta verileri ve ileride eklenecek SynthID desteği, yapay zekâyla oluşturulan ya da düzenlenen içeriklerin ayırt edilmesine yardımcı olacak.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 9

Sitedeki değişikliği safari haber verecek

Safari, internet sitelerindeki değişiklikleri takip ederek kullanıcıya bildirim gönderebiliyor. Bir ürünün fiyatının düşmesi veya yeniden stoklara girmesi bunlar arasında yer alıyor. Tarayıcı ayrıca açık sekmeleri konularına göre otomatik düzenleyebiliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 10

Yeni bir siteye girişte ebeveyn onayı

Ask to Browse özelliğiyle aileler, çocuklarının Safari'de yeni bir internet sitesini açmadan önce izin istemesini sağlayabiliyor. İletişim Güvenliği de paylaşılan fotoğraf ve videolardaki kanlı veya şiddet içeren görüntüleri tespit ederek engellemek için devreye giriyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 11

Yenilenen Ekran Süresi, çocukların cihaz kullanımını ve en çok açtıkları uygulamaları daha anlaşılır biçimde gösteriyor. Ebeveynler oyun, eğlence ve sosyal medya için günlük süre sınırları belirleyebiliyor; uygulamalara erişimi günün saatlerine göre düzenleyebiliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 12

Ekranın görünümü size göre değişecek

Liquid Glass tasarımına eklenen kaydırıcı, arayüzün şeffaflık ve renk yoğunluğunu kişiselleştirmeyi sağlıyor. Kullanıcılar daha şeffaf ya da daha yoğun renkli bir görünüm seçebiliyor. Uygulama simgeleri de daha keskin ve belirgin hale getiriliyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 13

Ortak albümlerde tam çözünürlük

iCloud Paylaşılan Albümler, fotoğraf ve videoların tam çözünürlükte paylaşılmasını destekliyor. Android ve Windows kullanıcılarının da bu albümlere katılması ve kendi içeriklerini eklemesi kolaylaşıyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 14

Sağlık uygulamasına yeni takip desteği

Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi'ne perimenopoz ve menopoz desteği ekleniyor. Yeni özellikler arasında, menopoz öncesi geçiş dönemi olan perimenopozu da dikkate alan döngü değişikliği bildirimleri bulunuyor.

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Apple'ın büyük güncellemesi geldi: iOS 27 ile neler değişiyor? - Resim: 15

Haritalarda daha ayrıntılı şehirler

Apple Haritalar'daki Flyover deneyimi geliştiriliyor. Havadan çekilmiş görüntülerin yapay zekâyla birleştirilmesi sayesinde kullanıcılar, şehirleri ve yapıları daha ayrıntılı görseller üzerinden inceleyebiliyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ