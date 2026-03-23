Apple'ın en ucuz modeli iPhone 17e tanıtıldı
Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini iPhone 17e ile güncelledi. Daha güçlü işlemci, artırılmış depolama ve MagSafe desteği dikkat çekiyor ancak bazı kritik eksikler tartışma yaratıyor.
Apple, uygun fiyatlı iPhone serisindeki en yeni modeli iPhone 17e ile kullanıcıların karşısına çıktı. Orta segmentte konumlanan bu model, daha hızlı işlemci, artırılmış depolama kapasitesi ve yeni özelliklerle güncellenmiş durumda. Başlangıç fiyatı yaklaşık 599 dolar olan cihaz, Apple’ın sunduğu en ucuz yeni iPhone olma özelliğini koruyor.
iPhone 17e, Apple’ın A19 işlemcisinden güç alıyor. Grafik tarafında küçük bir kırpma olsa da günlük kullanımda yüksek performans sunuyor. Oyunlar ve yoğun uygulamalar sorunsuz çalışırken, kullanıcı deneyimi üst segment modellere oldukça yakın.
Batarya tarafında ise cihaz oldukça iddialı. Normal kullanımda yaklaşık 52 saate kadar dayanabilen pil ömrü, kullanıcıların cihazı iki günde bir şarj etmesine olanak tanıyor. Bu da özellikle yoğun kullanımda önemli bir avantaj sağlıyor.
Apple bu modelde depolama alanını iki katına çıkararak 256 GB’tan başlatıyor. Bu durum özellikle fotoğraf, video ve uygulama kullanımında kullanıcıları rahatlatacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Ancak tasarım tarafında büyük bir değişiklik yok. iPhone 14’e benzeyen klasik tasarım korunurken, üst kısımdaki çentik (notch) ve ekranın nispeten daha yavaş yenileme hızı dikkat çekiyor. Bununla birlikte Ceramic Shield 2 cam teknolojisi sayesinde ekran dayanıklılığı artırılmış durumda.
iPhone 17e, arka tarafta yalnızca tek bir 48 MP kameraya sahip. Bu kamera genel kullanımda kaliteli fotoğraflar çekse de ultra geniş açı ve telefoto lenslerin olmaması, kullanıcıların çekim seçeneklerini kısıtlıyor.
Yeni eklenen otomatik portre özelliği sayesinde çekilen fotoğraflarda sonradan odak ve derinlik ayarı yapılabiliyor.
Ancak makro çekim modu bulunmaması ve selfie kamerasının eski nesil olması, cihazın kamera konusunda geri kaldığını gösteriyor.
Cihazda Wi-Fi 7, Ultra Wideband (UWB) ve Thread gibi yeni nesil bağlantı teknolojilerinin bulunmaması önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor.
Ayrıca gelişmiş kamera kontrol tuşu ve her zaman açık ekran gibi üst segment özellikler de bu modelde yer almıyor.
iPhone 17e, 599 dolarlık fiyat etiketiyle Apple ekosistemine giriş için cazip bir seçenek sunuyor.
Ancak benzer fiyat aralığında diğer markaların daha güçlü özellikler sunması ve hatta bir önceki iPhone modellerinin benzer fiyatlara bulunabilmesi, tercih konusunda soru işaretleri yaratıyor.