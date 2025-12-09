Armut kapatıldı mı? armut.com erişim engeli neden geldi? Neden engellendi?
"Hizmet piş, ağzıma düş!" sloganı ile yola çıkan ve temizlik, tadilat, nakliyat, usta, fotoğrafçı ve daha nice hizmetleri müşteriye ulaştırmaya vesile olan armut.com'a erişim engeli geldi. Vatandaşlar siteye giremezken bunun nedenini öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Hizmet almak isteyen kişiler ile hizmet sunan profesyonelleri bir araya getiren platform olan armut.com'a mahkeme tarafından erişim engeli getirildi. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren siteye neden erişim engeli geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla "armut.com neden engellendi" sorusunu yöneltiyor.
Armut neden engellendi?
armut.com'un neden erişime kapatıldığı henüz bilinmiyor. Hem BTK hem de site yetkilileri bu konuda açıklama yapmadı.
Bilgi Teknolojileri Kurumundan açıklama
BTK ayptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan Armut.com platformu, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 sayılı kararıyla erişime engellendi.”
"Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek"
Armut'tan yapılan açıklamada ise "08.12.2025 tarihinde saat 18.00 sonrasında armut.com web sitemize yurt dışından erişim sağlanabildiğini, ancak Türkiye’den erişilemediğini fark etmemiz üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 04.12.2025 tarihli mahkeme kararına istinaden sitemize erişim engeli uygulandığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız.
Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğunu inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır.
Gerekliği ve sürece dair detayları netleştirdiğimiz anda, hem hizmet verenlerimizi hem de hizmet alan kullanıcılarımızı bilgilendirecek ve kamuoyuyla paylaşacağız.
Saygılarımızla," denildi.