Bu yıl piyasaya çıkacak 5 oyun ve ayrıntıları Yeni yılda çıkması beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgiler oyunseverler için derlendi.

Excalibur, yeni yılda çıkması beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgileri oyunseverler için derledi. 1 | 9

Açıklamaya göre, oyun sektörünün büyümesiyle kendine çok farklı bir dünya oluşturan oyunlar, oyun bilgisayarlarıyla eğlenceyi daha da artırıyor. 2 | 9

Ancak yıllar geçse de değişmeyen tek şey rekabet oluyor. 3 | 9