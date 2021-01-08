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Bu yıl piyasaya çıkacak 5 oyun ve ayrıntıları

Yeni yılda çıkması beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgiler oyunseverler için derlendi.

Excalibur, yeni yılda çıkması beklenen 5 önemli oyunla ilgili bilgileri oyunseverler için derledi.

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Açıklamaya göre, oyun sektörünün büyümesiyle kendine çok farklı bir dünya oluşturan oyunlar, oyun bilgisayarlarıyla eğlenceyi daha da artırıyor.

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Ancak yıllar geçse de değişmeyen tek şey rekabet oluyor. 

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Oyunda rekabet edebilmek için bilgisayar donanımlarının da yeni çıkan oyun teknolojilerine uyumlu olması gerekiyor.

İşte bu yıl çıkması beklenen 5 oyun...

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