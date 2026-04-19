Çin'in insansı robotları... Bir yıl önce yürüyemiyorlardı, şimdi yarı maratonda rekor kırıyorlar

Pekin'de insanlarla birlikte yarı maratona katılan insansı robotlar 21,1 kilometrelik parkuru, bir insanın aynı mesafede elde ettiği en iyi dereceden daha hızlı sürede tamamladı.

Çinli cep telefonu üreticisi Honor'un geliştirdiği insansı robot, 50 dakika 26 saniyelik dereceyle yarışta birinci olurken aynı modeldeki, farklı ekiplerce yarıştırılan iki robot, 50 dakika 56 saniyelik ve 53 dakika 1 saniyelik dereceyle ikinci oldu.