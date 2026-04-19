Çin'in insansı robotları... Bir yıl önce yürüyemiyorlardı, şimdi yarı maratonda rekor kırıyorlar
Çin'de yarı maratona katılan insansı robotlar, 21,1 kilometrelik parkurda 50 dakika 26 saniyelik dereceyle dünya rekoru kırdı. Yarı maratonda dünya rekoru 2026'da Lisbon'da 57 dakika 20 saniyelik derecesiyle Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'da bulunuyordu. Geçen sene düşen, parçalanan, kafa karışıklığı yaşayan robotların bir yılda insan rekorunu kıracak seviyeye gelmesi ise dikkat çekti.
Pekin'de insanlarla birlikte yarı maratona katılan insansı robotlar 21,1 kilometrelik parkuru, bir insanın aynı mesafede elde ettiği en iyi dereceden daha hızlı sürede tamamladı.
Çinli cep telefonu üreticisi Honor'un geliştirdiği insansı robot, 50 dakika 26 saniyelik dereceyle yarışta birinci olurken aynı modeldeki, farklı ekiplerce yarıştırılan iki robot, 50 dakika 56 saniyelik ve 53 dakika 1 saniyelik dereceyle ikinci oldu.
Yarı maraton dünya rekoru erkeklerde 57 dakika 20 saniyelik dereceyle Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'da kadınlarda ise 1 saat 2 dakika ve 52 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Letesenbet Gidey'in elinde bulunuyordu.
Denge ve koordinasyon yetkinliği arttı
Yarışa robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ile meraklıların olduğu ekipler tarafından geliştirilen 105 insansı robot katılırken geçen yılın birincisi 2 saat 40 dakika 42 saniyelik dereceyle galip gelmişti.
Komik görünmenin ötesine 1 yılda geçtiler
Geçen yılki yarışta yarışı bitirebilenler de dahil çok sayıda robot parkurda bocalarken bu yıl robotların büyük bölümünün denge ve koordinasyon bakımından yetkinliğini arttırdığı, yarışta geçen yıla kıyasla az sayıda robotun sorun yaşadığı gözlendi.
Çin insansı robotları kritik teknoloji olarak görüyor
İnsansın robotların bir yıl gibi kısa bir zaman içinde gerek hız gerekse de hareket yetkinliği bakımından kaydettiği büyük ilerleme, Çin'in insansı robot teknolojisindeki hızlı gelişimini gözler önüne serdi.
Çin yönetimi, insansı robotları, yapay zeka ile geleceği şekillendirecek teknolojilerden biri olarak görüyor. Gerçek dünyada zorlu fiziksel şartlara dayanabilecek robotlar yapmanın, afet kurtarma operasyonlarından zehirli atık temizlemeye, akıllı imalattan yaşlı bakımına dek çok sayıda alanda dönüştürücü uygulamalara olanak sağlayabileceği öngörülüyor.