Çocuklar en çok LEGO istiyor, K-pop dinliyor
Kaspersky'nin analizine göre, kasım ayı boyunca çocuklar arasında en popüler oyun Roblox olurken en çok istenen oyuncak LEGO oldu, BTS ve BLACKPINK grupları ise en çok aranan müzisyenler olarak öne çıktı.
Kaspersky'nin Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verilere dayanan son analizine göre, çocukların ilgisi geniş bir alana yayılıyor. Oyunlar, müzik, mağazalar, alışveriş, oyuncaklar, çizgi filmler, hizmet ve platformlar, karakterler, hobiler ve aktiviteler ve oyun konsolları başlıca kategoriler arasında yer alıyor.
Bunlar arasında ilk üç oyunlar (yüzde 44), müzik (yüzde 14) ve alışveriş (yüzde 10) olarak sıralanıyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, yakın zamanda satışa sunulan yeni nesil konsollara rağmen Nintendo Switch aramaların en başında yer alıyor (yüzde 42).
Nintendo Switch'i PlayStation (yüzde 36) ve Xbox (yüzde 22) izliyor.