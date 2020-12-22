Çocuklar en çok LEGO istiyor, K-pop dinliyor

Kaspersky'nin Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verilere dayanan son analizine göre, çocukların ilgisi geniş bir alana yayılıyor. Oyunlar, müzik, mağazalar, alışveriş, oyuncaklar, çizgi filmler, hizmet ve platformlar, karakterler, hobiler ve aktiviteler ve oyun konsolları başlıca kategoriler arasında yer alıyor.

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