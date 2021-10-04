Drone ile su sayacı okuyor

Su sayaçlarında uygulanan teknoloji ile sayaçlar 30 saniyede bir radyo frekansı (RF) sinyali gönderiyor. Bu sinyaller drone üzerinde bulunan başka bir cihaz tarafından okunuyor. Yine firma tarafından geliştirilen mobil aplikasyonla drone üzerindeki cihazdan alınan verilerle sayacın bilgilerine ulaşılıyor.

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