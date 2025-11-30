Dünyada bir ilk! KIZILELMA jet hedefi havada vurdu

Bu testle birlikte milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulandı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan, milli hava-hava füzesi, milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu.