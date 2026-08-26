Dünyanın en çok satan telefonu belli oldu: İlk 10'a iki marka damga vurdu
Küresel akıllı telefon pazarı daralırken 2026'nın ikinci çeyreğinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği model belli oldu. iPhone 17 dünya satışlarında zirveye yerleşirken Apple ve Samsung, en çok satan 10 telefonu beşer modelle paylaştı. Apple genel pazarın aksine satışlarını artırmayı başarırken Galaxy S26 Ultra, Android cephesinin lideri oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple'ın iPhone 17 modeli, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarından yüzde 6 pay alarak dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu.
Counterpoint Research'ün Küresel Telefon Modeli Satış Takip Raporu'na göre en çok satan 10 modelin tamamı Apple ve Samsung'a ait cihazlardan oluştu.
İlk 10'u Apple ve Samsung paylaştı
İki marka, listede beşer modelle yer alırken söz konusu cihazlar küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 26'sını oluşturdu. İlk 10 modelin toplam satışlardaki katkısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.
Bu yoğunlaşmada küresel akıllı telefon pazarının yüzde 11 daralması ve üreticilerin RAM tedarikindeki sıkıntı nedeniyle premium modeller ile yüksek satış hacmi sağlayan cihazlara ağırlık vermesi etkili oldu.
Apple'ın satışları pazarın aksine yükseldi
Counterpoint Research Kıdemli Analisti Karn Chauhan, Apple'ın performansına ilişkin “Apple'ın adet bazındaki satışları, genel pazardaki daralmaya rağmen yıllık yüzde 5 arttı. iPhone satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde iPhone 17 serisinin etkisiyle Hindistan, Japonya, Orta Doğu ve Afrika'da yükselirken Güney Kore'de neredeyse iki katına çıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Chauhan, "Standart iPhone 17 modeli, Pro modelleriyle arasındaki farkı azaltan önemli geliştirmelerin desteğiyle çeyreğin en çok satan akıllı telefonu olmayı sürdürdü. Güçlü premium talep ise takas programları, kampanyalar ve satın alınabilirliği artıran erişilebilir finansman seçeneklerinin katkısıyla iPhone 17 Pro ve Pro Max satışlarını destekledi. Akıllı telefon fiyatlarındaki yükseliş de tüketicileri üst segmentlere yönlendirerek Apple'ın rekabetçi konumunu daha da güçlendirdi" dedi.
iPhone 17e de MagSafe desteği ve artırılan dahili depolama kapasitesine rağmen geçen yılki fiyatın korunması sayesinde Apple'ın listedeki ağırlığını destekledi. Operatör kampanyaları, modelin selefinde olduğu gibi ABD ve Japonya'da güçlü talep görmesini sağladı.
En çok satan Android telefon Galaxy S26 Ultra oldu
Android cephesinin zirvesinde Samsung Galaxy S26 Ultra yer aldı. Cihaz, haziran çeyreğinde Android satışlarına liderlik eden ilk ultra premium model olarak kayıtlara geçti.
Counterpoint Research Kıdemli Analisti Harshit Rastogi, Galaxy S26 serisinin performansına ilişkin ise "Samsung Galaxy S26 Ultra, en çok satan Android akıllı telefon oldu. Böylece ultra premium bir Android cihaz, haziran çeyreğinde ilk kez Android satışlarında liderliğe yükseldi. Galaxy S26 serisinin Galaxy S25 serisine kıyasla daha geç piyasaya sürülmesi, satışların daha büyük bölümünün ikinci çeyreğe kaymasına yol açtı" dedi.
Rastogi, "Galaxy S26 Ultra, selefinden daha güçlü bir performans göstererek serinin toplam satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu. Sektörde bir ilk olan gizlilik ekranı ve geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri, cihazı rakiplerinden ayırıyor. Samsung ayrıca amiral gemisi modellere verdiği önemi artırarak kampanyaları güçlendirdi ve yükselen maliyetler karşısında gelir kaybını sınırlandırmak amacıyla kaynaklarını stratejik biçimde yönlendirdi" değerlendirmesinde bulundu.
Galaxy A serisi uygun fiyat avantajıyla öne çıktı
Samsung'un giriş ve orta segmentteki Galaxy A serisi modelleri de uygun fiyatları, geniş satış ağı ve güçlü fiyat-performans dengesiyle ilk 10'daki yerini korudu.
Listede bulunan Galaxy A serisi cihazların tamamının en az altı yıl yazılım desteği sunması, kullanıcıların telefon değiştirme sürelerinin uzadığı bu dönemde modellerin tercih edilmesini destekledi.