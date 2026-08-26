Dünyanın en çok satan telefonu belli oldu: İlk 10'a iki marka damga vurdu

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Harshit Rastogi, Galaxy S26 serisinin performansına ilişkin ise "Samsung Galaxy S26 Ultra, en çok satan Android akıllı telefon oldu. Böylece ultra premium bir Android cihaz, haziran çeyreğinde ilk kez Android satışlarında liderliğe yükseldi. Galaxy S26 serisinin Galaxy S25 serisine kıyasla daha geç piyasaya sürülmesi, satışların daha büyük bölümünün ikinci çeyreğe kaymasına yol açtı" dedi.