Dünyanın en yenilikçi ülkeleri belli oldu: Türkiye 45'inci sırada
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 2026 Küresel İnovasyon Endeksi'ni açıkladı. 139 ekonominin karşılaştırıldığı listede İsviçre zirveyi korurken Türkiye 45'inci oldu. Raporda Türkiye'nin güçlü ve zayıf olduğu alanlar da ortaya çıktı.
Dünyanın inovasyon haritası yeniden çizildi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi 2026, 139 ekonomiyi yaklaşık 80 gösterge üzerinden karşılaştırdı. Araştırma; araştırma-geliştirme faaliyetlerinden yüksek teknolojili ticarete, nitelikli istihdamdan fikri mülkiyet kullanımına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Sonuçlar küresel inovasyonda geleneksel liderlerin ağırlığını koruduğunu, ancak orta gelirli ülkelerin de üst sıralara doğru ilerlediğini gösterdi.
İsviçre 16 yıldır zirveyi bırakmıyor
Listenin bir numarası yine değişmedi. İsviçre, Küresel İnovasyon Endeksi'nde üst üste 16'ncı kez dünyanın en yenilikçi ekonomisi oldu. Ülke özellikle araştırma, fikri mülkiyet ve inovasyon çıktılarındaki performansıyla öne çıkıyor. İsviçre'yi İsveç ve ABD izledi. İlk sıralardaki ülkeler yalnızca yüksek araştırma harcamalarıyla değil, bu yatırımları ticari ürünlere ve ekonomik değere dönüştürme kapasiteleriyle de dikkat çekiyor.
İlk 10'da Asya'nın ağırlığı arttı
2026 sıralamasında İsviçre birinci, İsveç ikinci ve ABD üçüncü oldu. Güney Kore dördüncü, Singapur beşinci, İngiltere altıncı sırada yer aldı. Hollanda yedinci, Finlandiya sekizinci, Danimarka dokuzuncu oldu. İlk 10'u Çin tamamladı. Çin böylece orta gelir grubundan dünyanın en yenilikçi ilk 30 ekonomisi arasına girebilen tek ülke olmayı sürdürdü ve teknoloji yarışındaki konumunu güçlendirdi.
Türkiye 139 ülke arasında 45'inci
Türkiye 2026 Küresel İnovasyon Endeksi'nde 139 ekonomi arasında 45'inci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl 43'üncü, 2024'te ise 37'nci sıradaydı. WIPO, Türkiye'nin son iki yılda sıralamada gerilediğine dikkat çekiyor. Buna rağmen ülke, son 13 yıllık döneme bakıldığında inovasyon sıralamasında en fazla ilerleme sağlayan orta gelirli ekonomiler grubunda bulunmayı sürdürüyor.
Türkiye'nin uzun vadeli performansı güçlü
WIPO, Çin, Hindistan, Vietnam, Türkiye, Filipinler, Fas ve Endonezya'yı 2013'ten bu yana en güçlü uzun vadeli ilerlemeyi kaydeden orta gelirli ekonomiler olarak gösteriyor. Türkiye'nin yükseliş yolu ise diğer ülkelerden farklılaşıyor. Rapora göre Türkiye'nin avantajı özellikle sanayi tasarımı, markalaşma, araştırma-geliştirme ve fikri mülkiyet alanlarında yoğunlaşıyor. Ancak üst sıralara çıkmak için araştırma tabanının daha da güçlenmesi gerekiyor.
Türkiye elindeki kaynağı çıktıya çevirebiliyor
Endeks yalnızca ülkelerin inovasyona ne kadar kaynak ayırdığını değil, bu kaynaklardan ne ölçüde sonuç üretebildiğini de inceliyor. Türkiye, inovasyon çıktılarının mevcut girdilerin işaret ettiğinden daha güçlü olduğu ülkeler arasında yer aldı. WIPO bu grupta Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Vietnam, Fas, İran, Tunus ve Meksika gibi ekonomilere de dikkat çekiyor. Bu durum Türkiye'nin sınırlı kaynakları görece verimli kullanabildiğine işaret ediyor.
Asıl sınav araştırma ve bilim altyapısında
WIPO'ya göre Türkiye gibi orta gelirli ekonomilerin ilk 40 ve sonrasında ilerlemesi giderek zorlaşıyor. Üst lige çıkabilmek için yalnızca üretim, ihracat ve marka gücü yeterli değil. Araştırma kapasitesi, üniversite kalitesi, bilimsel yayın üretimi, şirketlerin Ar-Ge faaliyetleri, patentleme ve üniversite-sanayi iş birliği belirleyici hale geliyor. Raporda Türkiye'nin bir sonraki sıçrama için bu alanlardaki tabanını genişletmesi gerektiği vurgulanıyor.
Yapay zekâ yatırımın merkezine oturdu
2026 raporunun en dikkat çekici küresel sonuçlarından biri yapay zekâ yatırımlarında ortaya çıktı. WIPO'ya göre yapay zekâ şirketleri artık dünya genelindeki girişim sermayesi yatırımlarının yarısından fazlasını çekiyor. Bu tablo inovasyon finansmanının birkaç yıl içinde ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Yapay zekâ yalnızca teknoloji şirketlerinin ürünlerini değil, yatırımcıların hangi sektörlere ve şirketlere para aktardığını da yeniden şekillendiriyor.
Dünyanın en büyük inovasyon merkezi Asya'da
Ülke sıralamasının yanında dünyanın en büyük 100 inovasyon kümesi de belirlendi. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou bölgesi dünyanın en büyük inovasyon merkezi olarak ilk sıradaki yerini korudu. Tokyo-Yokohama ikinci, San Jose-San Francisco üçüncü, Pekin dördüncü ve Seul beşinci oldu. Şanghay-Suzhou, New York, Londra, Boston-Cambridge ve Osaka-Kobe-Kyoto da dünyanın ilk 10 büyük inovasyon kümesi arasında yer aldı.
İstanbul ilk 100 inovasyon merkezi arasında
İstanbul, WIPO'nun dünya çapında belirlediği ilk 100 inovasyon kümesi arasındaki yerini koruyor. Ancak kurumun 2026 belgelerinde İstanbul'un sırası konusunda bir veri uyuşmazlığı bulunuyor. 29 Eylül'de yayımlanan ana raporun yönetici özetinde İstanbul 56'ncı görünürken, WIPO'nun veri hatasının ardından düzelttiği ayrıntılı küme raporunda İstanbul 64'üncü sırada yer alıyor. Bu nedenle değerlendirmede düzeltilmiş küme raporundaki 64'üncü sıra esas alınmalı.