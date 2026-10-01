Dünyanın en yenilikçi ülkeleri belli oldu: Türkiye 45'inci sırada

Türkiye elindeki kaynağı çıktıya çevirebiliyor





Endeks yalnızca ülkelerin inovasyona ne kadar kaynak ayırdığını değil, bu kaynaklardan ne ölçüde sonuç üretebildiğini de inceliyor. Türkiye, inovasyon çıktılarının mevcut girdilerin işaret ettiğinden daha güçlü olduğu ülkeler arasında yer aldı. WIPO bu grupta Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Vietnam, Fas, İran, Tunus ve Meksika gibi ekonomilere de dikkat çekiyor. Bu durum Türkiye'nin sınırlı kaynakları görece verimli kullanabildiğine işaret ediyor.