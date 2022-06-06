EFES-2022'de ilk kez kullanılacak silah sistemleri tanıtıldı İzmir'in Seferihisar'da devam eden EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemleri tanıtıldı.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 1 | 30

43 Türk savunma sanayisi şirketinin teknolojilerini görücüye çıkardığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor. 2 | 30

Sergi, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor. 3 | 30