Eğer attıysanız pişman olursunuz! 60 bin liraya kadar alıcı buluyor

Son yıllarda retro oyunlara olan ilgi dünya genelinde ciddi biçimde artmış durumda. Özellikle eski Nintendo, Game Boy ve Sega konsollarına ait oyunlar koleksiyoncular tarafından yoğun talep görüyor. Uzmanlara göre bu ilginin arkasında hem nostalji duygusu hem de sınırlı sayıda üretilmiş eski oyunların zamanla daha nadir hale gelmesi bulunuyor.