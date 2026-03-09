Eğer attıysanız pişman olursunuz! 60 bin liraya kadar alıcı buluyor
90’lı ve 2000’li yıllarda popüler olan bazı video oyunları ve eski oyun konsolları bugün koleksiyoncular için oldukça değerli hale geldi. Uzmanlara göre evlerin çatı katlarında veya çekmecelerde unutulmuş eski oyunlar, doğru alıcıyı bulduğunda yüzlerce hatta binlerce sterline kadar alıcı bulabiliyor.
Son yıllarda retro oyunlara olan ilgi dünya genelinde ciddi biçimde artmış durumda. Özellikle eski Nintendo, Game Boy ve Sega konsollarına ait oyunlar koleksiyoncular tarafından yoğun talep görüyor. Uzmanlara göre bu ilginin arkasında hem nostalji duygusu hem de sınırlı sayıda üretilmiş eski oyunların zamanla daha nadir hale gelmesi bulunuyor.
Çevrim içi satış platformlarında yapılan işlemler de bu ilgiyi açıkça ortaya koyuyor. Eski oyunların bazıları beklenmedik şekilde yüksek fiyatlara satılabiliyor. Ancak satış fiyatları çoğu zaman oyunun kondisyonuna, kutusunun bulunup bulunmamasına ve koleksiyoncular arasındaki talebe bağlı olarak değişebiliyor.
Retro oyun pazarında dikkat çeken örneklerden biri Nintendo DS için çıkan Pokemon: HeartGold Version. Bu oyun bazı satışlarda yaklaşık 1000 sterline (58 bin 839 TL) kadar alıcı bulabiliyor.
Bir diğer örnek ise Game Boy Colour için geliştirilen Pokemon: Crystal Version. Bu oyun da koleksiyon pazarında yaklaşık 315 sterlin (18 bin 534 TL) civarında fiyatlara satılabiliyor.
Retro oyunlar arasında değer kazanan başka örnekler de bulunuyor. Nintendo Wii için çıkan Fire Emblem: Radiant Dawn yaklaşık 260 sterlin (15 bin 298 TL) satılıyor.
Klasik Sega Mega Drive konsolu ise yaklaşık 202 sterlin (11 bin 885 TL) seviyesinde alıcı bulabiliyor.
Retro oyun piyasasında Nintendo’nun klasik oyunları da dikkat çekiyor. Super Nintendo döneminden Super Mario World 2: Yoshi’s Island gibi popüler oyunlar yaklaşık 88 sterlin (5 bin 177 TL) civarında fiyatlarla satılabiliyor.
Benzer şekilde Game Boy için piyasaya çıkan Pokemon Silver da yaklaşık 92 sterlin (5 bin 413 TL) civarında değer taşıyor. Bu oyunlar, özellikle kutusu ve kullanım kılavuzuyla birlikte bulunuyorsa çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.
Uzmanlar retro oyunların değerinin büyük ölçüde ürünün kondisyonuna bağlı olduğunu vurguluyor. Kutusu açılmamış veya çok iyi korunmuş oyunlar, kullanılmış olanlara kıyasla çok daha yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.
Ayrıca koleksiyon pazarında fiyatların sabit olmadığını ve satışın gerçekleştiği gün alıcı sayısına göre değişebileceğini belirtiyorlar. Buna rağmen eski oyunların giderek değer kazanması, birçok kişinin evinde farkında olmadan değerli bir koleksiyon bulundurabileceğini gösteriyor.