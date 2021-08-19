Elektrikli insansız kara aracı Alkar R8, IDEF'te görücüye çıktı

Fuardaki katılımcılardan, Alpera Savunma Sistemleri Kurucusu Özbarlı, ilk kez IDEF'te sergiledikleri elektrikli ve insansız kara savunma aracı Alkar R8'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbarlı, özellikle insansız sistemler ve otonom araç sistemleri üzerine odaklandıklarını ve 4 yıldan beri ordunun ve güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan insansız sistemleri üretmeye çalıştıklarını söyledi.

IDEF 2021'de ilk kez görücüye çıkan, elektrikli ve insansız kara aracı Alkar R8'in 8 tekerlekli, tamamıyla elektrikli, kendi içerisinde mesafeyi artıracak dizel jeneratöre sahip bir araç olduğunu dile getiren Özbarlı şunları kaydetti: