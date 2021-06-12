Gökyüzünde rekabet: Yolcu uçaklarına talep azabilir Dünyanın en büyük uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avolon, uçan taksi startuplarının hızla yayılmaları nedeniyle yolcu uçaklarına olan talebin azalabileceğini belirtti.

Ticari hava taşımacılığı sektörü hali hazırda dünyanın çeşitli yerlerinde yüksek hızlı tren sektörüyle rekabet içindeydi. Fakat İrlandalı Avolon, uçan dolmuşlara 2 milyar dolara kadar yatırım yaparak, rekabetin gökyüzüne taşınacağını açıkladı. 1 | 7

Reuters'te yer alan habere göre Avolon, İngiliz Vertical Aerospace şirketi tarafından geliştirilen yaklaşık bin adet elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan hava aracını (eVOTL) piyasa çıkar çıkmaz satın alacak müşteriler arasında yer alıyor. Vertical Aerospace özel amaçlı bir şirket ile birleşerek halka arz olmayı planlıyor. 2 | 7

Alman hava dolmuşu startup'ı Lilium da martta yaptığı açıklamada benzer bir süreçle hisselerini ABD borsasında satışa sunacağını açıklamıştı. 3 | 7