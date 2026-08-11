Google abonelik ücretlerini artırdı: Yeni fiyatlar belli oldu

Google AI Plus 359,99 TL'ye yükseldi

Yeni fiyatlandırmaya göre Google AI Plus paketinin aylık ücreti 204,99 TL'den 359,99 TL'ye çıktı. Böylece paketteki artış yüzde 75,6 olarak gerçekleşti.

5 TB depolama alanı sunan Google AI Pro paketinin aylık fiyatı 869,99 TL'den 1.519,99 TL'ye, 10 TB'lık paket ise 979,99 TL'den 1.709,99 TL'ye yükseldi.

20 TB depolama alanına sahip Google AI Ultra paketinin aylık ücreti de 1.989,99 TL'den 3.479,99 TL'ye çıktı. 100 GB ve 30 TB seçeneklerinin yeni fiyatları ise henüz açıklanmadı.