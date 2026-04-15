Google, Android kullanıcılarına para dağıtacak: Koşullar ve tarih belli oldu
Google’ın Android kullanıcılarından izinsiz veri topladığı iddiasıyla yaptığı 135 milyon dolarlık anlaşma sonrası ödeme süreci başladı. Belirli şartları sağlayan milyonlarca kullanıcıya 100 dolara (yaklaşık 4 bin 500 TL) kadar ödeme yapılabilecek. Başvuru detayları ve kritik tarih de netleşti.
2017’den beri veri toplandığı iddiası
Davaya göre Google, 2017’den bu yana Android cihazlarda hücresel veri kullanımını arka planda otomatik olarak topladı. Kullanıcılar konum takibini kapatsa bile veri aktarımının sürdüğü ve bu durum için herhangi bir “devre dışı bırakma” seçeneği sunulmadığı öne sürüldü.
Başvurular başladı, tarih netleşti
Anlaşma kapsamında oluşturulan resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılar ödeme yöntemlerini şimdiden sisteme ekleyebiliyor. Nihai onay duruşmasının 23 Haziran 2026’da yapılması planlanıyor. 12 Kasım 2017’den bu yana Android cihazını mobil veri ile kullanan ABD’li kullanıcılar başvuru yapabilecek.
Google'dan yeni veri politikası adımı
Anlaşma kapsamında Google, Google Play kullanım şartlarını güncelleyecek. Buna göre kullanıcılar, cihazlarını kurarken veri paylaşımına açıkça onay verecek. Ayrıca “arka planda veri kullanımı” kapatıldığında veri aktarımı durdurulacak.
Eski Android cihazlar risk altında
Uzmanlara göre Android cihazların yaklaşık yüzde 40’ı zararlı yazılım ve casus yazılım riskine açık durumda. Özellikle Android 12 ve daha eski sürümlerin artık desteklenmemesi, milyarlarca cihazı güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.
Türkiye'deki kullanıcılar da alabilecek mi?
Küresel çapta dikkat çeken karar, yalnızca ABD’deki kullanıcıları kapsayacak. Türkiye’deki Android kullanıcıları ödeme programından yararlanamayacak.