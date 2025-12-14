Google asistana ne oldu? Google asistan bitti mi?
Google ekosisteminde uzun süredir kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıran dijital asistan dönemi sessizce kapanıyor. Şirket, yapay zeka tabanlı yeni nesil bir deneyime geçiş için önemli bir dönüşüm sürecini başlattı. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "Google asistana ne oldu", "Google asistan bitti mi" sorusunu yöneltiyor.
Google, dijital asistan yaklaşımında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin yeni stratejisi, kullanıcıyla daha akıcı ve bağlamsal bir iletişim kurabilen bir yapay zeka modeline dayanıyor. Peki, Google asistana ne oldu?, Google asistan bitti mi?
Google, dijital asistan kavramını baştan yazmaya hazırlanıyor. Yıllardır komut odaklı çalışan sistemlerin yerini, düşünebilen, bağlam kurabilen ve çok adımlı görevleri yönetebilen yeni bir yapay zeka anlayışı alıyor. Gemini artık asistanın yerini alacak.
Bu dönüşüm, sadece bir ürün güncellemesi değil, kullanıcı ile teknoloji arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması anlamına geliyor. Şirketin attığı bu adım, sesli asistandan ziyade dijital bir “yapay zeka ortağı” döneminin başladığını gösteriyor.