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  4. Güncellenmeyen telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak

Güncellenmeyen telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak

Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın yeni yılda desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu.

WhatsApp, 2021'de bazı telefon modellerinde kullanılamayacak.

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Güncellenen destek sayfasına göre, iOS 9'un altındaki iPhone modelleri artık WhatsApp uygulamasından yararlanamayacak.

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Bu nedenle iOS 9'dan daha eski bir sürüme sahip telefonların yeni yılda güncellenmesi gerekecek.

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iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi modellerde yapılacak iOS 9 güncellemesi ile uygulama kullanılabilecek.

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