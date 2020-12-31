Güncellenmeyen telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak
Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ın yeni yılda desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu.
WhatsApp, 2021'de bazı telefon modellerinde kullanılamayacak.
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Güncellenen destek sayfasına göre, iOS 9'un altındaki iPhone modelleri artık WhatsApp uygulamasından yararlanamayacak.
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Bu nedenle iOS 9'dan daha eski bir sürüme sahip telefonların yeni yılda güncellenmesi gerekecek.
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iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi modellerde yapılacak iOS 9 güncellemesi ile uygulama kullanılabilecek.
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