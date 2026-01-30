Huawei’den giyilebilir teknolojide yeni çağ: Watch Ultimate 2 ile su altında 150 metre derinlikte iletişim
HUAWEI, yeni amiral gemisi HUAWEI WATCH Ultimate 2 ile akıllı saat kategorisinde çıtayı yukarı taşıdı. Dünyanın ilk bağımsız sonar tabanlı su altı iletişimi ve 150 metre dalış kapasitesi sunan cihaz, profesyonel dalıştan ekstrem keşiflere kadar geniş bir kullanım alanı hedefliyor.
HUAWEI WATCH Ultimate 2’nin en dikkat çekici yeniliği, sektörde bir ilk olan bağımsız sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisi oldu.
Hücresel sinyalin ve ışık dalgalarının etkisiz kaldığı derinliklerde ses dalgalarını kullanan bu sistem, dalgıçların ek bir cihaza ihtiyaç duymadan iletişim kurmasını sağlıyor.
Saat üzerinden:
* 30 metreye kadar emoji ve 50’den fazla hazır mesajla birebir iletişim,
* 60 metreye kadar SOS sinyali gönderimi,
* Yakındaki kullanıcılar aracılığıyla röle destekli acil durum iletimi mümkün hale geliyor.
150 metrede bile kesintisiz performans
Standart akıllı saatlerin 100 metre (10 ATM) sınırını aşan WATCH Ultimate 2, 150 metreye (20 ATM) kadar dayanıklılık sağlayan özel bir mühendislik yapısıyla öne çıkıyor. Su basıncı algılandığında hoparlör ve mikrofon boşluklarını otomatik olarak mühürleyen dinamik sistem sayesinde, bu derinlikte ses işlevlerini koruyabilen dünyanın ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.
Lüks ve dayanıklılık bir arada
Saatin kasasında, havacılık ve üst segment saatçilikte kullanılan amorf zirkonyum bazlı sıvı metal alaşımı tercih edildi. Bu yapı:
* Titanyuma göre %4,5,
* Paslanmaz çeliğe göre %17,4 daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor.
Safir kristal cam ve nanokristal seramik çerçeveyle tamamlanan tasarım, hem ekstrem doğa koşullarında hem de günlük kullanımda premium bir estetik sunuyor.
Parmak ucunda sağlık takibi: X-TAP
HUAWEI’nin yeni X-TAP sensörü, bilekten ölçümün ötesine geçerek parmak ucu algılama teknolojisiyle çalışıyor. Kalp atış hızı, SpO₂, EKG ve vücut ısısı dahil 11 farklı sağlık parametresi, yalnızca 10 saniyede kapsamlı bir sağlık özetine dönüştürülüyor.
Özellikle 4.500 metre üzeri yüksek irtifalarda aktif risk uyarıları sunan sistem, profesyonel sporcular ve kaşifler için ek güvenlik katmanı oluşturuyor.