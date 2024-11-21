Hurda araç teşviği ile alınabilecek, Türkiye’de üretilen otomobiller!
Otomotiv piyasasını canlandıracak 25 yaş üstü araçlara hurda teşviki yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif kabul edilirse, 25 yaş üstü aracını hurdaya verenler yeni araçlarını ÖTV'siz alacak. Tek şart ise bu araçların Türkiye'de üretiliyor olmaları. Yasa teklifi şimdiden yaşlı araçlarını elden çıkarmaya çalışan sürücüleri heyecanlandırırken, Türkiye'de üretilen otomobiller de merak konusu oldu. İşte Türkiye'deki fabrikalardan yollara düşen otomobil markaları...
Fiat Egea
Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Egea, 4 kapılı sedan, 5 kapılı hatchback ve station kasa tipleri haricinde HB ve SW için bir de “Cross” ve “Cross Wagon” isimli seçeneklerle yollara çıkıyor.
Hyundai i10
Türkiye’de üretilen ve hem yurt içi pazara hem de Avrupa'ya sunulan Hyundai i10, İzmit’teki fabrikadan yollara çıkıyor. Özellikle ilk sürücülük deneyimleri ve ekonomik ulaşım arayanların tercihi olarak öne çıkıyor.
Hyundai Bayon
Hyundai’ın Türkiye’de ürettiği ilk SUV-Crossover model olan Bayon, uygun fiyatıyla B-SUV kategorisinin en çok tercih edilenleri arasında.
Mitsubishi Colt
Renault, Nissan ve Mitsubishi birleşiminden çıkan yeni Colt, Bursa’daki Oyak-Renault Fabrikası’nda üretiliyor. Temelde Renault Clio 5 ile aynı olan yeni Mitsubishi Colt, logoların yerleşimi ve ince detaylarıyla ayrışıyor. Şimdilik Mitsubishi Colt’un ülkemizde satılması planlanmıyor.