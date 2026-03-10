İcat ettiklerine pişman oldular: Apple’ın en pahalı hataları
1976’da bir garajda küçük bir girişim olarak kurulan Apple, yarım yüzyılda teknoloji dünyasının en etkili şirketlerinden biri haline geldi. Ancak şirketin hikâyesi yalnızca devrim yaratan ürünlerden değil, aynı zamanda başarısız denemelerden de oluşuyor. Apple’ın 50 yıllık yolculuğu, pahalı hataların örnekleriyle de dolu...
Apple III: Donanım sorunlarıyla başlayan kriz
Apple’ın en erken dönem başarısızlıklarından biri 1980 yılında piyasaya sürülen Apple III bilgisayarı oldu. Apple II’nin başarısından sonra büyük beklentilerle geliştirilen bu model, iş dünyasına yönelik güçlü bir bilgisayar olarak tasarlanmıştı.
Ancak cihazın tasarımında yapılan önemli bir hata ciddi sorunlara yol açtı. Apple III’te fan kullanılmaması tercih edilmişti ve bu durum bilgisayarın aşırı ısınmasına neden oluyordu. Isınma problemi nedeniyle bazı bilgisayarların anakartları yerinden çıkıyor ve sistemler çalışmaz hale geliyordu.
Bu teknik sorunlar nedeniyle Apple III piyasada güven kaybetti ve kısa sürede başarısız bir ürün olarak tarihe geçti.
Macintosh Portable: Taşınabilir ama taşınamaz
Apple’ın bir diğer dikkat çeken başarısız projesi 1989’da tanıtılan Macintosh Portable oldu. Apple bu cihazı taşınabilir bilgisayar pazarına girmek için geliştirmişti.
Ancak ürün “taşınabilir” olmasına rağmen yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaydı. Bu da cihazın gerçek anlamda taşınabilir olmasını zorlaştırıyordu. Üstelik fiyatı da oldukça yüksekti.
Kullanıcılar hem ağır hem de pahalı olan bu ürüne ilgi göstermedi. Sonuç olarak Macintosh Portable, Apple’ın ticari açıdan başarısız ürünlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Newton MessagePad: Zamanının çok ilerisinde bir fikir
1993 yılında piyasaya sürülen Newton MessagePad, Apple’ın en iddialı projelerinden biriydi. Bu cihaz günümüzün akıllı telefon ve tabletlerinin erken bir öncüsü olarak görülüyor.
Newton, dokunmatik ekran ve el yazısı tanıma teknolojisiyle dikkat çekiyordu. Kullanıcılar stylus kalemle ekrana yazı yazabiliyor ve cihaz bunu dijital metne dönüştürebiliyordu.
Ancak bu teknoloji henüz yeterince gelişmemişti. El yazısı tanıma sistemi sık sık hatalar yapıyor ve kullanıcıların yazdıklarını yanlış algılıyordu. Bu durum cihazın sosyal medyada ve basında alay konusu olmasına yol açtı. Yüksek fiyatı ve teknik sorunları nedeniyle Newton satışlarda beklentiyi karşılayamadı.
Apple Pippin: Oyun dünyasındaki başarısız denemesi
Apple’ın en ilginç ama en başarısız projelerinden biri de 1996 yılında piyasaya sürülen Pippin oyun konsolu oldu. Apple, oyun sektörüne girmek için Bandai ile iş birliği yaparak bu cihazı geliştirdi.
Pippin aslında bir oyun konsolundan çok multimedya bilgisayarı olarak tasarlanmıştı. Ancak yüksek fiyatı ve zayıf oyun kütüphanesi cihazın başarısını engelledi.
Rakip konsollar Sony PlayStation ve Nintendo 64 güçlü oyun kataloglarıyla piyasaya hakimken Pippin kullanıcıların ilgisini çekemedi. Satışlar oldukça düşük kaldı ve proje kısa sürede sona erdi.