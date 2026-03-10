İcat ettiklerine pişman oldular: Apple’ın en pahalı hataları

Apple Pippin: Oyun dünyasındaki başarısız denemesi

Apple’ın en ilginç ama en başarısız projelerinden biri de 1996 yılında piyasaya sürülen Pippin oyun konsolu oldu. Apple, oyun sektörüne girmek için Bandai ile iş birliği yaparak bu cihazı geliştirdi.