İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler, silah ve mühimmat entegrasyonu için güçlendirildi. Türkiye'nin yaşadığı yangın felaketinde yangınla mücadelede kullanılan Alpin, askeri görevlere hazırlanıyor.
Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) yeni bir gövdeyle katıldıklarını söyledi.
Dönmez, "İlk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri sonucunda özellikle savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde tasarımını hem biraz daha dolgun görünmesi hem de silah ve mühimmat entegrasyonunun daha verimli olması açısından iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi de IDEF 2021'de sergiledik." dedi.
Askeri kullanım için uzun süredir görüşmeler yaptıkları belirten Dönmez, fuar kapsamında ilgili heyetlerle gerçekleştirilen temaslar sonucunda da Alpin'e ilişkin değerlendirmelerin netleştiğini belirtti.
Dönmez, "Alpin insansız helikopter, insansız sistemler sektöründe farklı bir noktada duruyor. Araç birçok kişinin kafasında 'drone'lar veya sabit kanat insansız hava araçlarıyla örtüştürülemiyordu. Fuarda gördükten sonra herkesin kafasına daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek, istihbarat, görüntü alma amaçlı olarak helikopterin yakın bir zamanda kullanılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Selman Dönmez, bunun yanında farklı savunma sanayisi firmalarıyla özellikle mühimmat, silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını anlattı.
Yangın söndürme helikopterleriyle birlikte çalıştı
Alpin'in Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarda kullanılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dönmez, şunları kaydetti: