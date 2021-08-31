İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi

Dönmez, "İlk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri sonucunda özellikle savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde tasarımını hem biraz daha dolgun görünmesi hem de silah ve mühimmat entegrasyonunun daha verimli olması açısından iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi de IDEF 2021'de sergiledik." dedi.

Askeri kullanım için uzun süredir görüşmeler yaptıkları belirten Dönmez, fuar kapsamında ilgili heyetlerle gerçekleştirilen temaslar sonucunda da Alpin'e ilişkin değerlendirmelerin netleştiğini belirtti.

Dönmez, "Alpin insansız helikopter, insansız sistemler sektöründe farklı bir noktada duruyor. Araç birçok kişinin kafasında 'drone'lar veya sabit kanat insansız hava araçlarıyla örtüştürülemiyordu. Fuarda gördükten sonra herkesin kafasına daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek, istihbarat, görüntü alma amaçlı olarak helikopterin yakın bir zamanda kullanılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Selman Dönmez, bunun yanında farklı savunma sanayisi firmalarıyla özellikle mühimmat, silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını anlattı.