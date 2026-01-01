iPhone 17 sahipleri hayatının şokunu yaşadı: Çok sayıda kullanıcı bu sorunla karşılaştı
Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro, şarj sırasında hoparlörden gelen cızırtı sesiyle kullanıcıları tedirgin etti. Hem kablolu hem MagSafe şarjda görülen sorun için gözler Apple’dan gelecek olası yazılım güncellemesine çevrildi.
Apple’ın en güçlü akıllı telefonları arasında gösterilen iPhone 17 Pro, kullanıcıların dile getirdiği beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Reddit, Apple Destek toplulukları ve farklı forumlarda paylaşılan yorumlara göre, bazı kullanıcılar şarj sırasında cihazdan alışılmadık bir cızırtı sesi geldiğini belirtiyor.
Aktarılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro şarjdayken hoparlörden düşük seviyeli, statik bir ses duyulabiliyor. Bu sesin, eski radyolarda rastlanan parazitli cızırtılara benzediği ifade edilirken, özellikle sessiz ortamlarda daha net fark edildiği söyleniyor.
Yaygın görülen 'cızırtı' problemi
Kullanıcı yorumları incelendiğinde, sorunun herkeste aynı şekilde ortaya çıkmadığı görülüyor. Bazı kullanıcılar cızırtıyı yalnızca müzik ya da video gibi sesli içerikler oynatılırken fark ettiklerini aktarırken, bazıları ise hoparlör aktif değilken bile bu sesle karşılaştıklarını dile getiriyor.
Telefon şarjdayken yaşanıyor
Genel değerlendirmeye göre sorun çoğunlukla cihaz şarjdayken yaşanıyor. Bununla birlikte, az sayıda kullanıcı şarj bağlantısı yokken de benzer bir ses duyduklarını belirtiyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise cızırtının yalnızca tek bir şarj yöntemine bağlı olmaması. Hem kablolu şarjda hem de MagSafe kablosuz şarj sırasında aynı durumun yaşandığı ifade ediliyor.
Şikayetlerin artmasının ardından Apple’ın konuya ilişkin bir çözüm üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Sorunun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilemesi, yazılım kaynaklı olabileceği ihtimalini güçlendirirken, olası bir güncellemeyle giderilebileceği konuşuluyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iPhone 17 Pro kullanıcıları gelecek güncellemeleri yakından takip ediyor.