iPhone 17 sahipleri hayatının şokunu yaşadı: Çok sayıda kullanıcı bu sorunla karşılaştı

Telefon şarjdayken yaşanıyor

Genel değerlendirmeye göre sorun çoğunlukla cihaz şarjdayken yaşanıyor. Bununla birlikte, az sayıda kullanıcı şarj bağlantısı yokken de benzer bir ses duyduklarını belirtiyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise cızırtının yalnızca tek bir şarj yöntemine bağlı olmaması. Hem kablolu şarjda hem de MagSafe kablosuz şarj sırasında aynı durumun yaşandığı ifade ediliyor.