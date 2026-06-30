iPhone 18 Pro daha tanıtılmadan sızdı! Belgeler dark web'de yayımlandı
Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 18 Pro modellerine ilişkin tedarik zinciri belgelerinin dark web'de yayımlandığı belirtildi. Sızıntının, yeni modellerde kullanılacak parçaların hangi şirketler tarafından sağlandığına dair ayrıntılar içerdiği ifade edilirken, bu gelişmenin Apple'ın hassas üretim ağını sarsabileceği ve Hindistan'daki kritik büyüme planlarını tehlikeye atabileceği konuşuluyor.
Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 18 Pro modellerine ilişkin tedarik zinciri bilgilerini içerdiği belirtilen bazı belgeler dark web'de yayımlandı. Söz konusu dosyaların, yeni modellerde kullanılacak birçok bileşenin hangi şirketler tarafından sağlandığına dair ayrıntılar içerdiği ifade edildi.
Reuters'ın incelediği belgelere ve konuya yakın bir kaynağa göre sızıntının, Apple'ın küresel tedarik zincirindeki hassas üretim yapısını riske atabileceği değerlendirilirken belgelerin ise rakipler, sahte ürün üreticileri ve Apple'ın kendi tedarikçileri için "hangi parçayı kimin ürettiğine" dair ayrıntılı bilgiler sunabileceği ifade ediliyor.
Apple'ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından: Tata Electronics
Tata Electronics, Apple'a iPhone parçaları tedarik etmesinin yanı sıra sözleşmeli üretici olarak iPhone montajı da yapıyor. Şirket, Apple'ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından biri haline gelirken, bu genişleme Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeyi elektronik üretiminde küresel bir merkez haline getirme hedefinin de önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.
Apple'ın ise her yıl olduğu gibi yeni iPhone modellerini eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bu beklentinin gölgesinde ortaya çıkan sızıntı ise, bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki artış nedeniyle Apple'ın iPad ve MacBook fiyatlarını yükselttiği, analistlerin de önümüzdeki aylarda iPhone fiyatlarında artış beklediği bir dönemde gündeme geldi.
200 binden fazla dosya yayımlanmıştı
Reuters'ın daha önce aktardığına göre, World Leaks adlı grup, Tata Electronics'ten çalındığı iddia edilen 200 binden fazla dosyayı dark web'de yayımlamıştı. Bu dosyalar arasında eski iPhone modellerine ait olduğu öne sürülen parça tasarım belgeleri, Tata'nın müşterileri arasında yer alan Tesla'ya ait bazı parçalar ve iPhone'larda kullanılan bileşenleri üreten TSMC ile Qualcomm'a ilişkin belgeler de yer alıyordu.
İncelenen yeni belgelerde ise iPhone 18 Pro modellerindeki çok sayıda bileşeni tedarikçi şirketlerle eşleştiren en az altı dosya bulunduğu belirtildi. Belgelerde ana devre kartındaki çipler, batarya ve kamera parçalarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı kaydedildi.
Apple'ın hassas kabul ettiği bilgiler sızdı
Konuya yakın kaynak, Apple'ın bu bilgileri hassas olarak değerlendirdiğini ve henüz tanıtılmamış modellere ilişkin belgelerin dark web'de paylaşılmasından endişe duyduğunu söyledi. Belgelerin, Apple'ın kamuya açık tedarikçi veri tabanında yer almayan düzeyde ayrıntı içerdiği aktarıldı.
Kayıtlarda, iPhone 18 Pro modellerinde kullanılması planlanan yüzlerce parçaya ilişkin bilgi bulunduğu, ayrıca Apple'ın hangi bileşenleri birden fazla tedarikçiden, hangilerini ise sınırlı sayıda tedarikçiden temin ettiğinin görülebildiği ifade edildi. Bu durumla birlikte şirketin tedarik zincirindeki pazarlık gücü ve olası kırılgan noktaları hakkında fikir verebileceği değerlendiriliyor.
Apple ve Tata'dan yanıt gelmedi
Apple ve Tata sözcüleri, Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermezken, World Leaks'in daha önce Nike'a yönelik bir siber saldırının sorumluluğunu da üstlendiği belirtildi. Öte yandan Reuters, sızdırılan verilerin gerçekliğini bağımsız olarak doğrulayamadığını ve World Leaks'e yorum için ulaşamadığını bildirdi.
Dosyalarda düşme testi fotoğrafları da yer aldı
Sızdırılan bazı belgelerde Apple'a ait "gizli" ibarelerinin ve iPhone 18 Pro jenerasyonuyla uyumlu iç kod adlarının bulunduğu belirtildi. iPhone 18 Pro klasöründe ayrıca, 2026'nın başlarında Tata tesislerinden birinde çekildiği belirtilen düşme testi fotoğrafları da yer aldı.
Fotoğraflarda üç arka kameraya sahip, gri renkli ve Apple logolu klasik tasarımlı bir telefon görüldü. Konuya yakın kaynak, fotoğrafların iPhone 18 Pro modellerine ait olduğunu söylerken, Reuters cihazın model numarasını kesin olarak doğrulayamadığını aktardı.
Apple'ın Hindistan üretim planları açısından kritik süreç
Sızıntının, Apple ile Tata arasındaki güven ilişkisini zedeleyebileceği değerlendiriliyor. Tata, Apple'ın Hindistan'daki üretim hamlesinde kilit bir rol üstlenirken, şirket de bu süreçte Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
Araştırma şirketi Counterpoint'in verilerine göre, Hindistan'ın 2026 yılında küresel iPhone üretiminin yüzde 26'sını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu oran, dört yıl önce yalnızca yüzde 6 seviyesindeydi.