iPhone 18 Pro daha tanıtılmadan sızdı! Belgeler dark web'de yayımlandı

Apple'ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından: Tata Electronics

Tata Electronics, Apple'a iPhone parçaları tedarik etmesinin yanı sıra sözleşmeli üretici olarak iPhone montajı da yapıyor. Şirket, Apple'ın Çin dışındaki en önemli üretim ortaklarından biri haline gelirken, bu genişleme Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkeyi elektronik üretiminde küresel bir merkez haline getirme hedefinin de önemli ayaklarından biri olarak görülüyor.