iPhone 18 Pro Max’te yeni özellik: Kargoya vermeden önce bu ayarı açmak gerekiyor

iPhone aktive edildiğinde bu sınırlama otomatik olarak kaldırılıyor ve bataryanın tam şarj kapasitesi kullanılabilir hale geliyor. Henüz aktive edilmemiş veya kutusundan çıkarılmamış iPhone 18 Pro Max modellerinde ise batarya zaten 20 Wh’nin altında sınırlandırıldığı için “Prepare to Ship” işleminin yapılması gerekmiyor.