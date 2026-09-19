iPhone 18 Pro Max’te yeni özellik: Kargoya vermeden önce bu ayarı açmak gerekiyor
Apple, iPhone 18 Pro Max’in kargo ve taşıma gerekliliklerini karşılaması için yeni “Prepare to Ship” özelliğini devreye aldı. Telefon tamir, takas veya başka bir nedenle gönderilecekse özellik bataryayı 20 Wh’nin altına indiriyor ve cihazın taşıma süresince bu sınırın altında kalmasını sağlıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple, iPhone 18 Pro Max’in bataryası için üretimden müşteriye teslimata kadar farklı çalışan yeni bir sistem kullanıyor. Şirketin “yenilikçi batarya-firmware çözümü” olarak tanımladığı sistem, cihaz henüz aktive edilmemişken batarya kapasitesini 20 Wh’nin altında sınırlandırıyor.
iPhone aktive edildiğinde bu sınırlama otomatik olarak kaldırılıyor ve bataryanın tam şarj kapasitesi kullanılabilir hale geliyor. Henüz aktive edilmemiş veya kutusundan çıkarılmamış iPhone 18 Pro Max modellerinde ise batarya zaten 20 Wh’nin altında sınırlandırıldığı için “Prepare to Ship” işleminin yapılması gerekmiyor.
iPhone 18 Pro Max’i tamir, takas veya başka bir amaçla göndermek isteyen kullanıcıların yeni “Prepare to Ship” özelliğini kullanması gerekiyor.
Bu özellik etkinleştirildiğinde telefonun bataryası 20 Wh’nin altına kadar boşaltılıyor. Ardından cihazın taşıma işlemi boyunca bu eşiğin altında kalması için bir şarj sınırı uygulanıyor.
Apple’ın yeni özelliğine iPhone’un ayarlar menüsünden ulaşılabiliyor. Kullanıcıların Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla > Prepare to Ship yolunu izlemesi gerekiyor.
Apple, bataryanın boşaltılması gerektiği durumlarda bu işlem sırasında iPhone’un “normalden daha sıcak” hale gelebileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor. İşlem tamamlandığında Ayarlar bölümünde telefonun gönderime hazır olduğunu belirten “Ready to Ship” durumu görüntüleniyor.
Kullanıcı daha sonra “Prepare to Ship” işlemini iptal etmek isterse aynı Ayarlar bölümünden gönderim hazırlığını geri alabiliyor.
Ancak kullanıcının özelliği etkinleştirirken seçtiği nedene bağlı olarak, gönderim hazırlığının devre dışı bırakılabilmesi için 14 günlük bekleme süresi uygulanabiliyor.
Apple, iPhone 18 Pro Max’in hem kargoyla gönderim hem de uçak yolculuğu açısından güvenli olduğunu vurguluyor. Şirkete göre 20 Wh sınırı, taşıma gerekliliklerini karşılamak amacıyla uygulanıyor.
Diğer iPhone modellerinde tek hücreli batarya kapasitesi 20 Wh’nin üzerinde olmadığı için aynı işlemin bu cihazlarda yapılmasına gerek bulunmuyor.