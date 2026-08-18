iPhone 18 Pro'nun 6 özelliği sızdı: Apple en çok eleştirilen detayı değiştiriyor
Gelecek ay tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'e ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. Apple'ın yeni amiral gemilerinde tasarımdan kameraya, işlemciden bataryaya kadar önemli değişikliklere hazırlandığı öne sürülüyor. Altı büyük yenilikle geleceği belirtilen modellerde ekran görünümünün değişeceği, performans ve kullanım süresinin ise ileri taşınacağı iddia edildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Apple'ın gelecek ay tanıtması beklenen yeni iPhone ailesine ilişkin sızıntılar artarken gözler iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine çevrildi.
Seride katlanabilir "iPhone Ultra"nın da yer alacağı öne sürülürken Pro modellerinin tasarımdan kameraya, işlemciden bataryaya kadar altı önemli yenilikle geleceği belirtiliyor.
Dynamic Island küçülecek, arka tasarım yenilenecek
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in mevcut modellerin temel ölçülerini ve genel tasarım çizgisini koruması bekleniyor. Buna karşılık Dynamic Island'ın küçültülmesi, arka yüzeyde daha bütünlüklü bir görünüm oluşturulması ve yeni renk seçeneklerinin sunulması planlanıyor.
Face ID bileşenlerinin ekranın altına taşınması sayesinde ekran kesintisinin son yıllardaki en küçük boyuta ulaşabileceği öne sürülüyor.
iPhone 17 Pro'nun iki renkli arka yüzeyi yerine alüminyum ve cam bölümlerin renk açısından birbirine daha yakın olduğu tek parça görünümün tercih edileceği belirtiliyor.
Apple'ın farklı renkler üzerinde çalıştığı, serinin öne çıkan seçeneğinin ise Kozmik Turuncu'nun yerini alması beklenen koyu kiraz veya bordo tonu olabileceği ifade ediliyor.
İlk 2 nanometrelik iPhone işlemcisi
Yeni modellerin gücünü Apple'ın A20 Pro işlemcisinden alacağı tahmin ediliyor. Şirketin 2 nanometre üretim sürecinden geçen ilk çipi olması beklenen A20 Pro'da, WMCM olarak adlandırılan yeni bir çoklu çip paketleme teknolojisinin de kullanılacağı öne sürülüyor.
Yeni üretim ve paketleme yöntemlerinin A19 Pro'ya kıyasla performans, enerji verimliliği ve yapay zekâ işlemlerinde daha güçlü bir ilerleme sağlaması bekleniyor.
Kamerada değişken diyafram dönemi
iPhone 18 Pro'nun ana kamerasında değişken diyafram teknolojisine geçilebileceği belirtiliyor. Bu özellik, fotoğraf çekilirken alan derinliğinin koşullara göre ayarlanmasına imkân tanıyacak.
Apple'ın ayrıca daha geniş diyaframa sahip bir telefoto kamera ile profesyonel kullanıcılara yönelik yeni Kamera uygulaması özellikleri hazırladığı iddia ediliyor.
Pro Max'in bataryası yüzde 10 büyüyebilir
iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesinin de önceki modele göre yaklaşık yüzde 10 artırılacağı öne sürülüyor. A20 Pro işlemcisinin 2 nanometrelik üretim süreci ve Apple tarafından geliştirilen C2 modemin de enerji tüketimini azaltarak kullanım süresine katkı sağlaması bekleniyor.
Bu değişikliklerin gerçekleşmesi hâlinde yeni Pro Max, şimdiye kadarki en uzun batarya ömrünü sunan iPhone modeli olabilir.
Kamera Denetimi sadeleştirilecek
İlk kez iPhone 16 serisinde kullanılan Kamera Denetimi düğmesinin yeni modellerde daha basit bir yapıya kavuşturulacağı bildiriliyor. Yakınlaştırma, pozlama ve ton ayarı gibi işlemleri dokunmaya duyarlı hareketlerle kontrol eden mevcut sistem, bazı kullanıcılar tarafından karmaşık bulunmuştu.
iPhone 18 serisinde dokunmaya duyarlı bileşenlerin kaldırılması ve düğmenin daha kolay kullanılabilen sınırlı işlevlerle sunulması bekleniyor.
Qualcomm yerine Apple'ın C2 modemi
Apple'ın Qualcomm'a bağımlılığını azaltma planı kapsamında geliştirdiği C2 hücresel modemin iPhone 18 Pro ve Pro Max'te kullanılacağı tahmin ediliyor.
Şirketin kendi modemlerine geçiş süreci iPhone 16e'deki C1 ile başlamış, ardından iPhone Air modelinde C1X kullanılmıştı. Yeni C2 modemin, önceki nesillerin bağlantı performansını geliştirirken enerji verimliliğini de artırması bekleniyor.