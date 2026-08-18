iPhone 18 Pro'nun 6 özelliği sızdı: Apple en çok eleştirilen detayı değiştiriyor

Kamera Denetimi sadeleştirilecek

İlk kez iPhone 16 serisinde kullanılan Kamera Denetimi düğmesinin yeni modellerde daha basit bir yapıya kavuşturulacağı bildiriliyor. Yakınlaştırma, pozlama ve ton ayarı gibi işlemleri dokunmaya duyarlı hareketlerle kontrol eden mevcut sistem, bazı kullanıcılar tarafından karmaşık bulunmuştu.