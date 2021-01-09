Kararın ardından Türkiye'de WhatsApp düşüşte: İşte yükselişe geçen uygulamalar...
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.
WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi artmaya başladı.
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Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'Telegram Messenger' yer aldı.
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İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunuyor.
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WhatsApp üçüncü sıraya geriledi.
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