  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Kararın ardından Türkiye'de WhatsApp düşüşte: İşte yükselişe geçen uygulamalar...

Kararın ardından Türkiye'de WhatsApp düşüşte: İşte yükselişe geçen uygulamalar...

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi artmaya başladı.

1 | 8

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'Telegram Messenger' yer aldı.

2 | 8

İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunuyor.

3 | 8

WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. 

4 | 8